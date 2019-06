Neymar stále odmieta obvinenie zo znásilnenia. Trindadeová prišla už o tretieho právnika

Modelka ukončila spoluprácu už s tretím právnikom za menej ako tri týždne.

12. jún 2019 o 9:55 SITA

SAO PAULO. Dvadsaťšesťročná modelka, ktorá obvinila hviezdneho brazílskeho futbalistu zo znásilnenia, ukončila spoluprácu už s tretím právnikom za menej ako tri týždne. Danilo Garcia de Andrade teda už mladú ženu Najilu Trindadeovú nezastupuje. Andrade bližšie neuviedol, prečo už modelka nie je jeho klientkou.

Neymar: Ide o pokus vydieranie

Neymar od začiatku obvinenie zo znásilnenia, ku ktorému malo dôjsť v priebehu mája v Paríži, popiera. Dvadsaťsedemročný útočník ho považuje za pokus o vydieranie svojej osoby. Na svoju obranu v niekoľkominútovom videu na instagrame preto publikoval správy, ktoré si s dotyčnou vymenil prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

K znásilneniu malo podľa agentúry AP dôjsť v jednom z parížskych hotelov 15. mája po ôsmej hodine večer. Žena, s ktorou sa Neymar stretol, sa v piatok prihlásila na polícii v Sao Paule a podala výpoveď. Olympijský šampión z Ria 2016 uviedol, že padol do pasce a v budúcnosti sa z nepríjemného incidentu poučí.

Už skôr odstúpil z prípadu právnik José Edgard Bueno po tom, ako Trindadeová ešte 31. mája na vlastnú päsť podala žalobu na polícii v Sao Paule. Yasmin Abdallová sa neskôr rozhodla prenechať záležitosť svojmu partnerovi Andrademu. Modelka si teraz musí nájsť nového zástupcu.

Trindadeová obvinila políciu

Trindadeová medzičasom obvinila brazílsku políciu z toho, že vyšetrovanie prebieha iba 'naoko'. "Nie je polícia náhodou kúpená?" povedala. Reakcia polície na seba nenechala dlho čakať. "Nebudeme tolerovať vyjadrenia bez akéhokoľvek pevného základu, ktoré očierňujú česť polície," uvádza sa vo vyhlásení príslušných orgánov.

"Bol to vzťah medzi mužom a ženou medzi štyrmi stenami. Na druhý deň sa nič nestalo. Dúfam, že si vyšetrovatelia prečítali správy, ktoré som si s tou ženou vymenil, a pochopili, čo sa stalo," bráni sa Neymar, ktorý si s neznámou ženou písal od 11. marca. Poslednú správu si dvojica vymenila 16. mája - bez náznaku spáchania nejakého zločinu.

"Je to ťažká chvíľa. Ak rýchlo nepreukážeme pravdu, bude to ako snehová guľa, ktorá sa začne nabaľovať. Ak treba poskytnúť všetky Neymarove správy s tou ženou, urobíme to," poznamenal hráčov otec.

Neymar na prelome mája a júna, teda v čase obvinenia zo strany modelky, pripravoval s brazílskou reprezentáciou na domáci juhoamerický šampionát Copa América 2019. Medzičasom sa však zranil a na turnaji sa nepredstaví.