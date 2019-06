Koniec nádejí. Froome na Tour de France štartovať nebude

Britský cyklista mal na Dauphiné pád.

12. jún 2019 o 15:03 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Všetko šlo priam ideálne. Chris Froome si vlani oddýchol, načerpal síl a vrhol sa do tréningu. Jeho jediným cieľom v tomto roku bol piaty titul z Tour de France.

„Urobíme všetko pre to, aby Chris piaty titul získal a zaradil sa medzi legendy tohto športu,“ vravel aj šéf tímu Ineos Dave Brailsford.

Tento týždeň si 34-ročný Brit otestoval formu na pretekoch Critérium du Dauphiné.

Smolný pád

„Znovu cítim chuť súťažiť. Som ako nový človek. O sto percent viac svieži ako som bol vlani o takomto čase. Vtedy som štartoval na troch Grand Tours za sebou. Teraz bude Tour mojou prvou v tomto roku,“ vravel spokojne Froome pre Cyclingweekly.

V pretekoch jazdil spoľahlivo, v druhej etape zvládol útoky súperov a udržiaval si šancu na celkové víťazstvo. Po troch etapách bol v celkovom poradí ôsmy.

V stredu mal svoju výbornú formu potvrdiť v časovke.

Lenže na jej štart sa už nepostavil, pretože skončil v nemocnici s podozrením na fraktúru panvovej kosti.

Tak ako väčšina cyklistov si aj Froome v stredu chcel prejsť trasu 26-kilometrovej časovky ešte pred oficiálnym štartom. Aby bol na ňu dobre pripravený. Lenže pri jednom zjazde spadol a narazil do múra vedľa cesty.

Lídrom by mohol byť Thomas

Tím Ineos potvrdil len to, že Froome mal skutočne pád. Odstúpil z pretekov a o jeho zraneniach bude informovať neskôr.

Portál Cyclingnews však uverejnil informáciu, že Froome si zlomil stehennú kosť a v júli nebude vo Francúzsku štartovať. Potvrdil to aj francúzsky L´Equipe.

"Bol to veľmi škaredý pád. Vyzerá to tak, že jednu ruku nemal na kormidle a vtedy fúkol silný bočný vietor, ktorý ho zhodil. Narazil do múru asi v šesťdesiatke," opisoval pre Cyclingnews šéf tímu Ineos Dave Brailsford.

"Už teraz je jasné, že nebude štartovať na Tour. Je vo vážnom stave. Snažíme sa preňho zaistiť tú najlepšiu starostlivosť," dodal Brailsford.

Froome štartoval na najslávnejších pretekoch nepretržite od roku 2012. Zo siedmich účastí len v roku 2014 po páde nedokončil, inak skončil vždy v prvej trojke celkového poradia. Vlani vybojoval tretie miesto.

Froomova neúčasť znamená väčšie šance na obhajobu prvenstva pre Gerainta Thomasa, ktorý bol v tieni slávnejšieho kolegu. Ineos navyše pošle spolu s Walesanom na Tour aj vychádzajúcu hviezdu - Egana Bernala.

Bez Frooma by mohol byť inokedy dominantný tím Ineos (bývalý Sky) o niečo slabší. Tour by tak mohla ponúknuť napínavejší priebeh ako v posledných rokoch.

Tour de France sa začína 6. júla v Bruseli.