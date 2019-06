Slováci v Zlatej európskej lige nestačili na Lotyšov, získali len jeden set

Hlasy po zápase

Andrej Kravárik, tréner SR: "Nevstúpili sme do zápasu dobre, v každej jednej činnosti sme zaostávali. Boli sme pomalší, boli sme slabší na bloku aj v obrane v poli a nedokázali sme súpera zatlačiť na podaní. Mali sme obrovský rešpekt voči súperovi a nedokázali sme hrať našu hru, ktorú nacvičujeme a cibríme. Absolútne nič nám nefungovalo, čo si nedokážem vysvetliť. V treťom sme nastúpili ako vymenení, fungoval nám servis aj distribúcia, tak sme mali hrať od začiatku zápasu. Hlava nebola v poriadku, to je najväčší dôvod, prečo sme prehrali. V sobotu nás čaká Belgicko, do zápasu musíme vstúpiť úplne inak, veriť si v každej hernej činnosti a preniesť natrénované veci do zápasu."

Tomáš Kriško, smečiar a kapitán SR: "Začali sme s prílišným rešpektom, hrali sme nedôrazne. Keď už tieklo do topánok, tak sme začali tlačiť, ale už bolo neskoro. Pri tlaku prichádzali chyby, a to nás stálo víťazstvo. Prvý set sme sa ešte ťahali, ale prišiel začiatok druhého setu, nedokázali sme zložiť loptu, dostali sme sa pod tlak a veľké manko sa ťažko dobiehalo. Po druhom sete sme sa ešte skúsili vrátiť do zápasu, hrali sme agresívnejšie, ale vo štvrtom sete nám to už nevydržalo. Do Popradu ideme s tým, že zápas chceme vyhrať a nebudeme sa pozerať na iné výsledky. Po tomto zápase si musíme povedať, čo nefunguje, pretože komunikácia je dôležitá. Máme veľa mladých hráčov, ktorých nechcem dostať pod tlak, ale musíme si povedať svoje. Sme reprezentanti a musíme sa s tým vyrovnať."

Zdroj: www.svf.sk