Kukučkovi premiéra na lavičke nevyšla, Slováci prehrali s Maďarmi o gól

Hlas po zápase

Peter Kukučka (tréner SR): "Som veľmi rád, že som videl v našej hre tie veci, čo sme trénovali. Mali sme veľmi solídnu obranu, zniesla vyššie kritériá. Aj v ofenzíve sa mi páčili niektoré činnosti, hoci v útoku sme mali trochu problém, predsa len neboli sme až tak zohratí. Myslím si, že oko diváka si prišlo na svoje. Potešilo ma, ako chalani bojovali až do konca. Takto to má vyzerať v národnom tíme."

Ľubomír Ďuriš, najlepší hráč SR: "Keď to zhodnotím po zápase, myslím si, že aspoň bod by sme si zaslúžili. Na druhej strane sa nemáme za čo hanbiť, nechali sme tam všetko. Maďari dokázali využiť každú chybičku a to rozhodlo. Máme však na čom stavať a verím, že to bude stále lepšie."