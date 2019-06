Chára obetoval všetko. Verím, že sa do finále dostaneme znova, vraví

Slovenským rekordérom v počte finálových prehier je Mikita.

13. jún 2019 o 10:05 Marián Szűcs

Kapitán Bostonu Zdeno Chára (vľavo) a brankár Tuukka Rask sa snažia zachytiť puk na bránkovej čiare v siedmom zápase finále play off NHL Boston Bruins - St. Louis Blues v Bostone 12. júna 2019.(Zdroj: Bruce Bennett TASR/AP)

BRATISLAVA. Prekonával rekordy, hral napriek zraneniam. Veľmi túžil priviesť ako kapitán svoj tím po druhý raz k Stanleyho poháru.

Slovenskému obrancovi Zdenovi Chárovi sa to však nepodarilo. Jeho Boston prehral na domácom ľade v rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série so St. Louis 1:4.

„Ťažko sa mi hľadajú slová. Predstavovali sme si to inak, verili sme, že pohár získame. Taký je šport. Musíme to prijať a ísť ďalej,“ cituje Cháru web nhl.com.

Spolu s ním smútil aj ďalší Slovák hrajúci za Boston, náhradný brankár Jaroslav Halák.

Bez Cháru by sme tu neboli, tvrdí spoluhráč

Chárovi museli počas finálovej série najskôr zašívať tržnú ranu na ruke, potom mu puk po zrazenej strele zlomil čeľusť.

Napriek tomu v nasledujúcom zápase na ľade nechýbal. S plastovým chráničom na prilbe, hoci celú kariéru hrá bez plexiskla na prilbe.