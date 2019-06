Volko bude pre kvalifikáciu na MS potrebovať osobný rekord

Slovenský atlét necíti formu ako vlani.

13. jún 2019 o 13:42 TASR

ŠAMORÍN. Slovenský šprintér Ján Volko absolvuje prvý ostrejší štart letnej sezóny. V sobotu sa v Šamoríne pokúsi prebojovať do finále behu na 100 metrov, ktorým o 22.00 h vyvrcholí hlavný program 54. ročníka medzinárodného atletického mítingu P-T-S.

Volko má výborné spomienky na vlaňajšiu účasť, keď časom 10,13 sekundy stanovil slovenský rekord. Tento rok má však po zdravotných problémoch na konte zatiaľ 10,40 z nedeľného 2. kola atletickej ligy.

V júli príde univerziáda

"Dubnica mi ukázala, že to ešte nie je ideálne a že forma v sobotu na P-T-S nebude ako vlani. Príprava je posunutá pre zranenie aj šampionáty. Neviem, na aký čas si môžem trúfať, veľmi ťažko sa mi hodnotí, koľko môžem zabehnúť.

V Dubnici nebola taká konkurencia a nedokázal som v závere zabrať, s 10,40 však veľa v sezóne nenamútite," povedal Volko, pre ktorého to bude štvrté vystúpenie na P-T-S: "Je to jediný míting pred domácim publikom, keď nerátam majstrovstvá Slovenska a ligu. Vždy sa veľmi teším na tento štart."

V júli čaká na Volka svetová univerziáda v Neapole. Príprava zaostáva o šesť týždňov pre problémy s ľavým stehenným svalom, ktoré ho trápili v halovej sezóne, no nezabránili mu v zisku titulu európskeho šampióna na 60 metrov.

Na MS bude potrebovať osobný rekord

Na prelome septembra a októbra sa v Dauhe uskutočnia majstrovstvá sveta. Na 100 m je náročný limit 10,10 s, takže slovenský reprezentant by musel zabehnúť osobný rekord.

“ Malo by to smerovať k tomu, aby sme sa posunuli o desatinku nižšie. Mňa zaujíma Jankov výkon, umiestnenie teraz nie je podstatné. Všetko smeruje k svetovej univerziáde, ktorá na nás čaká o štyri týždne. „ Naďa Bendová

"Je to cieľ v každých pretekoch, ale stovka je prísna, skôr si verím na dvojstovku.

Netvrdím, že sa to nemôže podariť, ale faktory naznačujú, že forma ešte nie je na takej úrovni, aby som mohol pomýšľať na čas 10,10.

" Priechodnejšia cesta na MS je na 200 m, kde "stačí" 20,40 a maximum Volka je 20,24 s z vlaňajška. Na dvojnásobnú trať sa sústredí až v ďalšej fáze sezóny.

Najdôležitejší je výkon, nie umiestnenie

Na P-T-S pobeží zverenec trénerského dua Naďa Bendová, Róbert Kresťanko z plného tréningu.

"Malo by to smerovať k tomu, aby sme sa posunuli o desatinku nižšie. Mňa zaujíma Jankov výkon, umiestnenie teraz nie je podstatné. Všetko smeruje k svetovej univerziáde, ktorá na nás čaká o štyri týždne.

Tabuľkami si vieme prepočítať, ako by to vyzeralo v ideálnych poveternostných podmienkach. Najdôležitejšie bude, či sa posúvame, či to ide správnym smerom," povedala Bendová, ktorej zverenec má za sebou kontrolu magnetickou rezonanciou.

"Boli sme minulý týždeň, jazva je zahojená a flexibilná, nie sú tam miesta, ktoré by bránili svalu v plnej funkčnosti. Trošku sa trápime s opačnou nohou, keď je jedna zranená, druhá sa zaťažuje viac.

Sú to bežné veci, s ktorými sa vyrovnávame každý rok. Tréningové dávky sa znižujú, je oddýchnutejší, v zdravotnom stave nie sú prekážky."