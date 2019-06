Bol to najhorší pád aký som videl, vraví o Froomovom úraze kolega

Cyklista je na jednotke intenzívnej starostlivosti.

13. jún 2019 o 16:26 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V športe neexistujú istoty. A ak sa niečo zdá ako nad slnko jasnejšie, rýchlo sa to môže zmeniť. Ešte v stredu bol Chris Froome veľkým favoritom na to, aby v júli vyhral Tour de France po piaty raz. Ak by aj nevyhral, minimálne by o víťazstvo bojoval.

Po páde pred časovkou na Critérium du Dauphiné je jasné, že tak skoro si na bicykel nesadne. Má zlomenú pravú stehennú kosť, rebrá, pravý lakeť a bol celý dobitý. V tejto sezóne už nebude súťažiť.

Zlomenina, ktorá je nebezpečná

"Bol to najhorší pád, aký som kedy videl. Bol som za Chrisom asi desať metrov a videl som každý detail," opisoval pre Het Nieuwsblad Wout Poels, ktorý bol v tom momente s Froomom. Podľa údajov z tachometra šiel v momente nárazu rýchlosťou 54 km/h.

"Mali sme šťastie, pretože sanitka bola od miesta pádu asi sto metrov a hneď dostal prvú pomoc. Ale bol som z toho v šoku ešte hodinu po tom."

Frooma po páde previezli vrtuľníkom do nemocnice v St. Etienne, kde podstúpil osemhodinovú operáciu.