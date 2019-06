Slavia obviňuje SFZ z neprofesionality, Československý Superpohár je v ohrození

Slaviu poburuje slabá komunikácia.

13. jún 2019 o 17:32 Jakub Benko

BRATISLAVA. Funkcionárov českého futbalového klubu Slavia Praha prekvapili najnovšie informácie o zmene dejiska zápasu československého pohára. V ňom sa má stretnúť práve Slavia proti Spartaku Trnava.

Prvé plány rátali s tým, že duel sa odohrá na štadióne v Dunajskej Strede. Organizátori nakoniec zápas presunuli na Štadión Antona Malatinského v Trnave.

"Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo dostať finále do Trnavy. Boli to neľahké rokovania so všetkými stranami. Chceli sme najmä pre našich fanúšikov a tiež z pohľadu atraktívnosti, aby sa hralo u nás," povedal generálny manažér Trnavy Marián Černý pre oficiálnu stránku Spartaka.

Rovnaké nadšenie však nezdieľa česká strana. Člen predstavenstva Slavie Praha Jaroslav Tvrdlík na svojom twitteri zverejnil status, podľa ktorého Slavia nevedela o zmene dejiska zápasu.

„Neuveriteľne nás prekvapujú priebežné vyjadrenia o tom, kde bude či nebude finále Československého Superpohára. S klubom tieto vyjadrenia nikto nekonzultuje.

Tešíme sa na zápas, ale čakal by som, že sa slovenská strana z minuloročnej hanby poučí,“ uvádza Tvrdlík.

Pod príspevkom sa od fanúšika Slavie objavila poznámka o tom, že by sa po minuloročnej hanbe mal pohár úplne zrušiť. ,,To sa môže pokojne stať. Máme svoj kredit a pravidlá a táto neprofesionalita je naozaj zarážajúca," odpovedal Tvrdlík.