Švajčiarsky súd odmietol IAAF, pravidlo o hladine testosterónu platiť nebude

Pravidlo sa najviac dotýkalo Semenyovej

13. jún 2019 o 21:19 TASR

LAUSANNE. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) neuspela so snahou dostať opäť do platnosti pravidlo o hladine testosterónu.

To pozastavil Švajčiarsky najvyšší súd na konci mája, po odvolaní Caster Semenyovej proti rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS), až do konečného uzavretia prípadu. IAAF 7. mája napadlo predbežné opatrenie, no neúspešne. Informovala o tom agentúra dpa.

Podľa pravidla, ktoré IAAF prijala vlani v novembri nesmú pretekárky prekročiť stanovenú úroveň testosterónu v krvi v disciplínach od 400 m do míle, v opačnom prípade musia brať lieky. Najviac sa opatrenie dotklo dvojnásobnej olympijskej víťazky na 800 m Semenyovej. Juhoafričanka to považuje za diskrimináciu.