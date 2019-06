Šatan má dvoch súperov, do vedenia zväzu kandiduje aj Pálffy

Zverejnili mená kandidátov do vedenia SZĽH.

14. jún 2019 o 14:45 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Do volieb prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja idú traja kandidáti.

Tento týždeň svoj záujem oznámil generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan. Jeho súpermi budú bývalý hokejista Dárius Rusnák a hlavný kontrolór zväzu a predseda jeho dozornej rady Jaromír Šmátrala.

Informáciu potvrdila volebná komisia zväzu, ktorá bude dohliadať na priebeh hlasovania na kongrese SZĽH 26. júna.

Kandidujú aj Pálffy a Lintner

Komisia zverejnila aj mená kandidátov do výkonného výboru zväzu. Sú medzi nimi aj bývalí hokejisti Žigmund Pálffy, Michal Handzuš, Martin Cibák, Richard Pavlikovský, Ivan Droppa, Jaromír Dragan či Dušan Pašek mladší.

Medzi kandidátmi do výkonného výboru je aj doterajší šéf zväzu Martin Kohút. Ten nedávno oznámil, že o post sa opätovne uchádzať nebude, ale bude kandidovať do výkonného výboru, ak do volieb šéfa zväzu pôjde Šatan.

Do výkonného výboru kandiduje aj terajší generálny sekretár zväzu Miroslav Valíček.

Do volieb pôjde aj Richard Lintner, šéf spoločnosti Pro-Hokej, ktorá riadi najvyššiu hokejovú súťaž na Slovensku.

Za Rusnákom je Banská Bystrica

Medzi kandidátmi sú aj niekoľkí šéfovia ligových klubov, napríklad Miroslav Kováčik z Nitry, Viliam Ružička z Trenčína či kontroverzný Róbert Ľupták z Detvy, ktorý pre vulgárne vystupovanie dostal už niekoľko disciplinárnych trestov a pokút.

Svojho zástupcu do volieb nominoval aj Slovan Bratislava, ktorý sa po konci pôsobenia v KHL pokúša o návrat do slovenskej ligy.

Do výkonného výboru klub navrhol svojho nového generálneho manažéra Juraja Bakoša.

Ako zástupcovia športovcov kandidujú do výkonného výboru Ľubomír Višňovský, Branko Radivojevič a Jozef Stümpel.

Do výkonného výboru kandiduje spolu 38 adeptov. Výbor má deväť členov, pričom jedným z nich je šéf zväzu.

Šatana do volieb navrhlo jedenásť klubov. Za Rusnákom stojí ligový majster Banská Bystrica a klub Gladiators Trnava. Šmátralu navrhli Liba Academy 11 a HOBA Bratislava.