Hokejbalisti vykročili za obhajobou zlata triumfom nad Fínmi

Slováci v košickej Steel arene zvládli svoj úvodný duel na svetovom šampionáte.

14. jún 2019 o 20:39 TASR

Majstrovstvá sveta v hokejbale - muži - skupina A1:

Fínsko - Slovensko 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Góly: 45. Pietsalo (Kangas) - 9. Bujdák (Vidlár, Polc), 41. Rampáček (Svitana, Martinusík) Zostava SR: P. Polc - Doskočil, Blahút, Vidlár, Minárik, Bujdák, Salajka, L. Horváth, Gajdoš - Vozár, Olejník, Cíbik, Poliaček, Božík, Rampáček, Piják, Lipták, Martinusík, Svitana, Oravec, Tomka, Rufati, Teplický

KOŠICE. Slovenské hokejbaloví reprezentanti zvíťazili nad Fínmi 2:1 v prvom vystúpení na majstrovstvách sveta v Košiciach (14. - 22. júna).

Domáci obhajcovia prvenstva z uplynulých troch svetových šampionátov sa ujali vedenia v 9. min zásluhou Romana Bujdáka.

Na 2:0 zvýšil v 41. min Milan Rampáček, ktorého presný zásah sa ukázal ako víťazný. Fíni totiž v poslednej minúte znížili zásluhou Samiho Pietsala.



Druhý zápas v rámci skupinovej fázy odohrajú slovenskí hokejbalisti v sobotu. Na hlavnej ploche Steel arény nastúpia od 18.00 h proti hráčom USA.

Hlasy po zápase:

Mojmír Hojer, tréner SR: "Bol to nesmierne ťažký zápas, opäť sa ukázalo, že svetová špička sa vyrovnáva. Hrali sme však veľmi dobre a teší ma, že sme hrali najmä disciplinovane."

Milan Rampáček, strelec druhého gólu SR: "Bol to veľmi ťažký zápas. Som rád, že sme sa odrazili víťazne, potrebovali sme to. Ďakujem divákom za skvelú atmosféru, boli naozaj fantastickí. Užíval som si to."