Froome prehovoril. Chcem sa opäť vrátiť na najvyššej úrovni, vraví

Brit sa ohlásil z nemocnice.

15. jún 2019 o 18:39 TASR

LONDÝN. Britský cyklista Chris Froome sa tri dni po ťažkej nehode po prvý raz ohlásil z nemocnice.

Štvornásobný víťaz Tour de France, ktorý v stredu počas tréningu pred časovkou na pretekoch Criterium du Dauphine narazil do steny, poslal z kliniky v St. Etienne fotku so zdvihnutým palcom.

"Aj keď je to obrovská rana, pozerám dopredu. Bude to dlhá cesta kým vyzdraviem, ale začína sa už teraz. Naplno sa sústredím na to, aby som sa vrátil na najvyššej úrovni," cituje slová 34-ročného Frooma agentúra dpa.

Jazdec tímu Ineos utrpel pri nehode sčasti otvorené zlomeniny stehennej kosti, hrudnej kosti, krčných stavcov, lakťa a rebier.