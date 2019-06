Réway sa opäť raz pokúsi reštartovať kariéru. Ešte však nevie, kde to bude

Réway odohral vo Švédsku len desať zápasov.

15. jún 2019 o 20:30 (aktualizované 15. jún 2019 o 20:54) Jakub Benko

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Martin Réway má za sebou ďalšiu neúplnú sezónu. Začal ju ako hráč českého Mountfield Hradec Králové, ale už v septembri minulého roka sa poberal do druholigového Dolného Kubína.

Po niekoľkých zápasoch na Slovensku prišiel v novembri ďalší prestup, tentoraz do druhej najvyššej švédskej ligy, kde mal hrať za Tingsryds AIF.

Už v piatom zápase vo Švédsku utrpel otras mozgu, príznaky ktorého ho trápili po zvyšok sezóny. Kvôli zraneniu stihol počas ročníka 2018/2019 odohrať dokopy len 10 zápasov, v ktorých nestrelil ani jediný gól a pripísal si dve asistencie.

Pred prípravou na ďalší ročník je podľa vlastných slov už zdravotne úplne v poriadku a môže sa sústrediť na nové výzvy.

Problémy so srdcom sú minulosťou

Dvadsaťštyriročný hokejista od sezóny 2014/2015 neodohral viac ako dvadsať zápasov v jednej sezóne.

Vtedy ešte pôsobil v Sparte Praha. Početné zranenia odvtedy Réwayovi nedovolili venovať sa hokeju naplno.

Pred novou sezónou útočník naznačil svoje ďalšie kroky a ambície. "Hlavným cieľom je odohrať čo najviac zápasov. Mám síce ponuku zo Švédska, ale zameriavam sa na Česko," priblížil Réway v rozhovore pre portál hokejportal.net.

Slovák však nevylučuje ani pôsobenie v niektorom z domácich klubov.

"Nechcem robiť rozdiely. Ak príde nejaká dobrá ponuka, určite o nej budem uvažovať. Ako som však povedal, chcem toho odohrať čo najviac," zdôraznil Réway, ktorý si reprezentačný dres obliekol naposledy na MS v hokeji 2016.

Útočník vynechal celú sezónu 2016/2017 kvôli problémom so srdcom. Tie sú už minulsoťou. ,,Ak by som nejaké problémy mal, určite by som ani neriskoval ďalšiu kariéru," uviedol slovenský reprezentant. Dúfa, že sa mu zranenia budú konečne vyhýbať.

Réway sa chce dostať do predošlej formy

Réwaya v roku 2013 draftoval kanadský klub Montreal Canadiens. V zámorí sa slovenský útočník predstavil v mládežníckej QMJHL a neskôr aj v AHL. Na farme Montrealu však odohral len päť zápasov.

Mladík v minulosti pôsobil aj v bratislavskom Slovane či vo švajčiarskej lige NLA. Ako reprezentant Slovenska do 20 rokov získal na šampionáte v roku 2012 bronzové medaily.

Momentálne Réway už podstupuje riadnu letnú prípravu. „Som v Kubíne i v Prahe, v Česku robím s lekármi kompenzačné cviky, doma využívam Kubínsku hoľu, snažím sa veľa bicyklovať," povedal.

Napriek smolným predchádzajúcim ročníkom Réway dúfa, že sa môže dostať do predošlej formy. "Verím, že čím viac toho odohrám, tým skôr sa dostanem tam, kde som kedysi bol," uzavrel hokejista.