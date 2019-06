Hráči St. Louis oslávili zisk Stanleyho pohára s fanúšikmi, do ulíc ich vyrazili stovky tisíc

Trofej viezli na upravenom hasičskom aute v klubových farbách.

16. jún 2019 o 10:54 TASR

Hráči St. Louis Blues so Stanleyho pohárom pri oslavách s fanúšikmi v uliciach mesta.(Zdroj: Scott Kane - TASR/AP)

ST. LOUIS. Stovky tisíc fanúšikov vyrazilo v sobotu do ulíc St. Louis, aby so svojimi hokejovými hrdinami oslávili v centre mesta zisk prvého Stanleyho pohára v histórii Blues.

Hráči prechádzali mestom v automobiloch a zdravili davy ľudí. Medzi nimi nechýbal ani legendárny útočník St. Louis Brett Hull. Trofej viezli na upravenom hasičskom aute v klubových farbách. Majstrovskú jazdu zakončili pod pamätníkom Gateway Arch, kde hokejisti vystúpili na pripravenom pódiu.

https://www.nhl.com/video/embed/best-of-the-championship-parade/t-277350912/c-68466003?autostart=false

"Je to niečo úžasné. Cítime sa všetci neuveriteľne. Tento pohár patrí vám, fanúšikom," poďakoval sa priaznivcom kapitán St. Louis Alex Pietrangelo.

Fanúšikov neodradil ani ranný dážď. Postupne sa obloha vyjasnila a ľudia si mohli oslavy naplno užiť. "Nič takéto som v mojom živote dosiaľ nikdy nezažil," odkázal davu tréner mužstva Craig Berube.

"Je to neskutočná skúsenosť byť tu dnes na tomto pódiu. Celý ten sprievod a všetko ostatné - je to neuveriteľné. Teším sa spolu s celým mestom a fanúšikmi. Zaslúžili si to."

Hráči sa vítali s fanúškmi, podávali im ruky, fotografovali sa s nimi. Útočník Ryan O'Reilly, ktorý sa stal najužitočnejším hráčom play off, dokonca umožnil ľuďom dotknúť sa majstrovského pohára.

Blues ukončili 52-ročné čakanie na titul, jedno z najdlhších v histórii severoamerických profesionálnych športov. Vo finále play off NHL zdolali Boston 4:3 na zápasy, v rozhodujúcom siedmom súboji triumfovali na ľade Bruins 4:1.