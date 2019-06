Slovenskí hádzanári prehrali aj proti Rusom, v kvalifikácii nezískali ani bod

Na európsky šampionát postúpilo Maďarsko a Rusko.

16. jún 2019 o 20:07 (aktualizované 16. jún 2019 o 20:55) TASR

Kvalifikácia ME 2020 - 7. skupina

Rusko - Slovensko 30:20 (17:8) Najviac gólov za Rusko: Soroka 5, Kosorotov, Kotov, Santalov, Škurinskij po 4 Zostava a góly SR: T. Paul, Žernovič, Konečný - D. Kalafut, Rešovský, Š. Macháč 4, Kováčech 3, M. Briatka 6, D. Michalka, Ľ. Ďuriš 1, Korbel, Prokop 3, Halla, Bogár, P. Hruščák 2, Guzy 1 Rrozhodovali: Jovič a Arnautovič (obaja Bosna a Herceg.), pok. hody: 1/1 - 5/5, vylúčení: 2:2, 3500 divákov

PETROHRAD. Slovenská hádzanárská reprezentácia prehrala v záverečnom zápase kvalifikácie ME 2020 na pôde Ruska v Petrohrade 20:30.

Zo 7. skupiny postúpili na šampionát do Švédska, Rakúska a Nórska okrem Rusov aj Maďari, ktorí zdolali Talianov 32:29. Zverenci Petra Kukučku obsadili posledné štvrté miesto bez bodového zisku.

Slováci boli už pred týmto duelom bez šancu postúpiť na záverečný turnaj. Pod taktovkou Kukučku absolvovali druhé vystúpenie, v úvodnom podľahli Maďarom.

Tí obsadili v tabuľke prvé miesto so ziskom 11 bodov, Rusi skončili na druhej priečke s deviatimi bodmi. Taliansku patrí tretia pozícia (4 b.).

Hlas po zápase

Peter Kukučka (tréner SR): S veľkým rešpektom sme začali prvý polčas. Bolo to veľmi vlažné, vpredu nám išla lopta pomaly z ruky a neboli sme agresívni. To sa premietlo aj do obrany, nedostupovali sme hráčov a veľakrát Rusi zakončovali zo siedmich metrov. Pre brankárov bolo ťažké chytiť sa.

V druhom polčase sme trošku pozmenili obranný systém, vysunuli sme obranu na ich ľavú stranu, čo prinieslo úspech. Zlepšila sa agresivita, stiahli sme náskok na päť gólov, ale potom nám došli sily. Rusi dali veľa lacných gólov a boli jasne lepší. Jediné pozitívum vidím v tom úseku v druhom polčase, čo sme sa trošku zdvihli a tiež som rád, že dostali priestor mladí chalani, ktorí mohli nabrať skúsenosti."

Konečná tabuľka 7. skupiny