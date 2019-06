Totti skončil kvôli zlým vzťahom v AS Rím. Nedostal som dostatočný priestor, povedal

Podľa Tottiho je odchod horší ako smrť.

17. jún 2019 o 16:26 (aktualizované 17. jún 2019 o 17:01) SITA

RÍM. Bývalý taliansky futbalový reprezentant Francesco Totti informoval, že odchádza z pozície technického riaditeľa tamojšieho klubu AS Rím. Dôvodom je nespokojnosť s kompetenciami, ktoré mal v organizácii zo Stadio Olimpico.

Štyridsaťdvaročný Totti, ktorý kompletnú hráčsku kariéru strávil v AS Rím (1992-2007), priznal, v klube nebrali do úvahy jeho názory na viaceré otázky a dodal, že sa nikdy nemal možnosť vyjadriť sa k témam týkajúcim sa trénerských zmien a hráčskych transferov. "Deň, na ktorý by som v AS Rím čakal, by nikdy neprišiel," uviedol Totti k svojmu odchodu na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Futbalisti AS Rím majú od minulého týždňa nového trénera. Stal sa ním Paulo Fonseca, ktorý bol v ostatných troch rokoch žal úspechy s ukrajinským Šachtarom Doneck.

Práve voľba 46-ročného rodáka z Mozambiku mala pre Tottiho znamenať povestnú "poslednú kvapku", keďže majster sveta z roku 2006 preferoval na post kormidelníka AS Rím niekdajšieho spoluhráča z reprezentácie Gennara Gattusa.

Napätie medzi Tottim a prezidentom AS Jimom Pallottom údajne "hustlo" už od marca, keď v pozícii športového riaditeľa skončil Španiel Monchi a klub prepustil aj dovtedajšieho trénera Eusebia Di Francesca.

"Nikdy som sa nezúčastnil na skutočnom technickom projekte. Ľudia navôkol poznali moje myšlienky a to, čo som chcel dať tomuto klubu. Nikdy mi však neumožnili prejaviť sa a odstrkovali ma od každého dôležitého rozhodnutia. Ako technický riaditeľ som mal šesťročnú zmluvu.

Uvedomoval som si, že je to úplne iná sféra ako byť na ihrisku. Vypočul som si množstvo sľubov, ale nikdy neprišlo k ich realizácii. Hlavným cieľom niektorých ľudí je odstrániť Rimanov z manažmentu AS Rím.

Tento môj odchod je omnoho horší ako keď som končil hráčsku kariéru. Odchod z AS Rím je ako smrť. Mám pocit, že by bolo lepšie, keby som zomrel," doplnil Francesco Totti.

"Rímsky cisár", ako v hráčskych časoch znela jeho prezývka, odohral za AS 786 zápasov a strelil 307 gólov. Získal titul v Serie A (2001), dvakrát Taliansky pohár i superpohár.