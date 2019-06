Číňania sa budú učiť hokej u Jágra. Idú k nemu Zlatí draci

Čínska reprezentácia bude hrať v Česku.

18. jún 2019 o 18:16 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Na začiatku bola cesta českých politikov a lobistov do Číny. V lietadle s nimi sedel aj legendárny hokejista Jaromír Jágr.

Fanúšikovia populárnemu hráčovi cestu do komunistickej krajiny v rámci delegácie s prezidentom Milošom Zemanom vyčítali.

On cestu do Číny obhajoval.

„Vy si myslíte, že by som sa mal hanbiť za to, že som šiel propagovať hokej do Číny? Ako mnoho ďalších športovcov predo mnou?“ reagoval Jágr v rozhovore pre český Denník N.

Hovoril o popularite, ale skôr išlo o biznis

Argumentoval, že jeho cesta do komunistickej krajiny bola o hokeji. To, že bol súčasťou prezidentskej delegácie, vysvetľoval tým, že ak by tam prišiel iba ako Jaromír Jágr, nikto by si ho nevšimol.

„Musím priletieť s prezidentom, potom vás ľudia berú oveľa vážnejšie. Máte otvorené dvere na rôzne stretnutia a možnosť hokej spopularizovať,“ vysvetľoval.

Vtedy však ani slovkom nespomenul, že zrejme bol dohodnúť spoluprácu pre klub v Kladne, ktorý vlastní.

Na tamojšom štadióne by sa mal pripravovať širší reprezentačný výber pod názvom China Golden Dragons.

Jágr je pre Čínu megastar

A Zlatí draci by mali rozšíriť aj druhú českú ligu, kde by mali nastupovať proti mužstvám ako Písek, Klatovy, Tábor či Příbram.

„Je to záležitosť klubu z Kladna.