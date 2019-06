Martin víťazí v exotike. Nazvali ma šimkentský Nadal, vraví

Tenista Andrej Martin je už slovenskou dvojkou.

19. jún 2019 o 19:22 Viktor Kiššimon

Rozhovor pre denník SME Slovenský tenista ANDREJ MARTIN má za sebou vydarené obdobie. Za minulé dva mesiace vyhral tri challengerové turnaje a vo svetovom rebríčku ATP poskočil o 130 miest na aktuálnu 126. priečku. Momentálne si plní sen, pretože účinkuje na podujatí Bratislava Open, ktorého dejiskom sú jeho domovské dvorce na Slovane.

Pred troma rokmi ste sa z kvalifikácie dostali až do tretieho kola grandslamového Roland Garros, hrali ste finále turnaja ATP v Umagu a dostali ste sa medzi najlepšiu stovku svetových tenistov. Zdalo sa, že sa v nej usadíte na dlhšie obdobie. Prečo sa vám to nepodarilo?

Vtedy som mal sezónu s troma prenikavými výsledkami, ale nehral som konštantne dobre. Naoko to mohlo vyzerať ako dobrý rok, ale ja som s ním nebol veľmi spokojný. To je aj dôvod, prečo som v stovke nezotrval dlhší čas.

Bolo to tým, že na turnajoch ATP sú kvalitnejší súperi než na challengerovom okruhu?

Ani nie. Menil som trénerov, nemal som úplne v hlave nastavené, čo a ako chcem robiť. To ovplyvňovalo moje výkony, a preto som rýchlo klesal v rebríčku.

Čomu vďačíte za to, že teraz idete opäť hore a podávate vyrovnanejšie výkony ako v minulosti?

Nikdy to nie je také jednoduché, aby som mohol označiť jedinú vec, na ktorej sa všetko zmenilo. V prvom rade je to tvrdá drina. Od nej sa začína všetko a je za každým dobrým výsledkom.

Prečítajte si tiež: Jozef Kovalík postúpil na Bratislava Open už do osemfinále dvojhry

Druhým významným faktorom je, že už dlhšie som bez trénera a pripravujem sa sám. Teda mám za seba oveľa väčšiu zodpovednosť a neúspechy nemám na koho hádzať.

Uvedomil som si, že za všetko môžem sám. Je to o robení dobrých rozhodnutí.

Tenis je ako skladačka - ak sa vám má dariť, musí všetko zapasovať. Zdravie, psychika, taktika, všetko.

Čiže momentálne ani neuvažujete nad tým, že si nájdete trénera?

Ani si to teraz neviem predstaviť. Mojím cieľom je vydržať hrať konštantne dobre aspoň rok - dva. Chcem zistiť, kam to môžem dotiahnuť so svojimi vedomosťami a skúsenosťami.

Je vaše rozhodnutie ovplyvnené aj tým, že finančne pokryť vlastný tím je pre hráča z challengerového okruhu ťažké?

To je bezpochyby tak. Ale nie je to hlavný dôvod. Ak by som teraz výrazne poskočil v rebríčku a zarobil na turnajoch viac peňazí, tak by som ich určite investoval do iných vecí ako do trénera.

Hoci je dostatok podujatí v Európe, často si vyberáte turnaje v Ázii alebo v Južnej Amerike. Prečo?

Snažím sa vyhľadávať podmienky, ktoré mi vyhovujú. Zhodou okolností bolo v poslednom období veľa antukových turnajov v miernej nadmorskej výške v Ázii. A napokon sa potvrdili moje predpoklady, že by sa mi tam mohlo dariť.