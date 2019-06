Volko potrebuje načerpať nové sily: S takým štartom v silnej konkurencii nemám šancu

Najrýchlejší Európan v najkratšom šprinte ladí formu.

19. jún 2019 o 20:03 SITA

BRATISLAVA. Úradujúci halový majster Európy v behu na 60 m z Glasgowa 2019 Ján Volko išiel na 54. ročníku medzinárodného atletického mítingu P - T - S v Šamoríne s kožou na trh aj napriek tomu, že na tieto preteky špeciálne neladil formu.

Aby dodržal sľub, ktorý dal organizátorom, postavil sa na štart priamo z plnej prípravy, ktorej kostru tvorilo päťtýždňové sústredenie v Portugalsku. Pre Jána Volka to bol prvý ostrý štart v mimoriadne silnej konkurencii.

A už pred rozbehmi vedel, že sa mu tento risk nemusí vyplatiť. Našťastie, zlý scenár sa nenaplnil a 22-ročný Bratislavčan postúpil do finále.

Potrebuje silnú konkurenciu

"Ja som o tom vedel. Bolo mi jasné, že s časmi, ktoré momentálne behám, bude ťažké postúpiť do finále. Bol som si veľmi dobre vedomý toho rizika, no našťastie sa to podarilo, čo ma veľmi potešilo," priznal Ján Volko a pokračoval:

"K dobrým časom potrebujem silnú konkurenciu. Aspoň na takej úrovni, aká bola v Šamoríne tento a minulý rok. Bolo to veľmi vyrovnané, čo je pre šprintéra vždy ťažšie. Iná situácia by bola, ak by tu bol šprintér, ktorý by bol výkonnostne výrazne pred nami všetkými.

Vtedy by si on bežal vlastné preteky. Ale takto, keď sme viacerí boli na približne rovnakej úrovni, sa o víťazstvo bojovalo až naozaj do posledného okamihu. Takže z tohto pohľadu som spokojný, že som v tom finále nechýbal.“

Preteky komplikoval vietor

Najrýchlejší Európan v najkratšom šprinte priznal, že jeho beh ešte nebol vyladený a uvoľnený. Podľa neho bol ešte dosť kostrbatý, no diváci mu za jeho bojovnosť búrlivo aplaudovali, hoci sa tentoraz nedostal na stupeň víťazov.

“ Samozrejme, mrzí ma zbabraný štart vo finále. S tým spokojný nemôžem byť v žiadnom prípade, ale inak si nemám čo vyčítať. Postúpil som v silnej konkurencii do finále, čo nebolo vôbec jednoduché, takže základný cieľ, s ktorým som išiel do Šamorína, som splnil. „ Ján Volko

"To sa musíte opýtať ich, či som ich potešil. Ale azda áno, aspoň dúfam,“ reagoval Ján Volko na novinársku otázku, či potešil výkokom divákov, čo im sľuboval pred pretekmi.

"Samozrejme, nebolo to z mojej strany úplne ideálne, ale všetci vedia, že som sem prišiel bez ladenia formy z plnej prípravy. Preto sa nedali odo mňa čakať nejaké skvelé výkony,“ povedal Volko skôr ako začal komentovať svoj šamorínsky premiérový dvojštart.

"Nebolo to úplne ideálne, ale ja som spokojný. S výkonom v rozbehu určite. Aj s časom, ktorý som v ňom dosiahol. Bol dobrý. Na to, aký bol vietor, v akej fáze prípravy som teraz a a ako som unavený,“ zdôraznil Ján Volko, ktorého mrzel najmä nevydarený štart vo finále.

"Nesťažujem sa, lebo finále som si sám pokazil. Mohlo to byť o dosť lepšie. Ale s takým štartom nemám šancu v tejto silnej konkurencii,“ úprimne priznal. "Osobne som sa necítil zle, ale telo to vníma asi inak. Máme za sebou päť týždňov náročnej roboty. Za týždeň a pol začneme ladiť formu na ďalšie preteky.

Preto je na mieste, že tie časy neboli na takej úrovni, na akej by mali byť. Navyše, ani vietor nebol pre nás priaznivý, celý čas fúkal proti nám,“ dodal úradujúci halový majster Európy v najkrajšom šprinte na 60 m.

Základný cieľ splnil

"Minimálne som rád, že som sa mohol pred domácim publikom ukázať. Potešilo ma, že sa na dobrú atletiku prišlo pozrieť tak veľa ľudí. Azda sa im podujatie v Šamoríne páčilo,“ konštatoval úspešný slovenský reprezentant, pre ktorého sa štartom v Šamoríne hlavná sezóna iba začala.

"Teraz chceme ešte jeden týždeň potiahnuť taký náročnejší program, dokončiť rozrobenú prácu a potom spustíme ladiaci program. Ideme sa chystať na preteky, ktoré nás tento rok čakajú,“ priblížil Ján Volko najbližší program.

"Ťažko povedať, ako sa bude táto sezóna vyvíjať. Časy na tréningu nie sú zlé. Presnejšie, časy na tréningu sú na úrovni minulého roka. Môj organizmus však signalizuje, že si potrebuje ešte trochu oddýchnuť. Načerpať nové sily, lebo moje behy ešte nie sú vyladené a uvoľnené. Ešte je to všetko také kostrbaté,“ konštatoval zverenec trénerského dua Naďa Bendová a Róbert Kresťanko.

"Môj beh bol na hranici mojich možností. Napokon, s takým silným protivetrom sa nedalo bežať rýchlejšie... Keby vietor bol aspoň taký ako nedávno v Dubnici nad Váhom, kde nám fúkalo do chrbta so silou 1,2 metra za sekundu. Vtedy by som určite zabehol čas pod 10,30. To by som bol spokojný,“ konštatoval mladý Bratislavčan a pokračoval:

"Nie, nie som nejaký nespokojný. Samozrejme, mrzí ma zbabraný štart vo finále. S tým spokojný nemôžem byť v žiadnom prípade, ale inak si nemám čo vyčítať. Postúpil som v silnej konkurencii do finále, čo nebolo vôbec jednoduché, takže základný cieľ, s ktorým som išiel do Šamorína, som splnil.

Teraz sa už sústredím na iné preteky, ktoré ma tento rok čakajú. Keď to zhrnieme: s rozbehom som spokojný, s finále nemôžem byť,“ dodal momentálne najrýchlejší Slovák Ján Volko.