Sagan je spokojný so sebou aj s tímom. Mohlo to byť lepšie aj horšie

Neexistuje lepšia príprava na Tour de France ako na švajčiarskych cestách.

20. jún 2019 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Preteky Okolo Švajčiarska sú iba za svojou polovicou, ale slovenský cyklista Peter Sagan pomaly môže bilancovať.

Zostávajúce etapy s výnimkou časovky sa už budú odohrávať vo vysokých kopcoch, na ktoré trojnásobný majster sveta nie je stavaný a zrejme vycúva z líderskej pozície v celkovom poradí.

V tíme Bora-Hansgrohe vládne spokojnosť. Sagan mal pred Tour de Suisse dva ciele a oba splnil - vyhral etapu a minimálne na jeden deň sa obliekol do žltého trička lídra pelotónu.

Mohlo to byť lepšie aj horšie

Skutočnosť je taká, že bojoval o víťazstvo v štyroch etapách s pódiovou bilanciou 1-2-1 a vo štvrtok si už tretíkrát na seba navlečie žltý dres prvého muža celkovej klasifikácie. V zálohe má ešte ten čierny, ktorý sa udeľuje najlepším šprintérom a môže ho získať rekordný ôsmy raz.

Prečítajte si tiež: Sagan skončil v piatej etape na Okolo Švajčiarska druhý, v závere ho zdolal len Viviani

"V stredu to bolo poslednýkrát, čo šprintéri bojovali o etapové víťazstvo na tohtoročnej Tour de Suisse a veľmi sme ho chceli dosiahnuť. Už som trochu cítil, že to bola piata etapa, záver som mal urobiť trochu inak, ale v pohode. Mohlo to byť lepšie, ale aj horšie," komentoval Peter Sagan pre RTVS.

K celkovému svojmu vystúpeniu poznamenal: "Myslím si, že môžem byť spokojný s tým, čo som dosiahol na tohtoročných pretekoch vo Švajčiarsku a rovnako aj s vystúpením celého tímu."

Neexistuje lepšia príprava na Tour de France

Sagan zvýšil počet etapových triumfov na Tour de Suisse na osemnásť, čo je historicky suverénne rekordný zápis. V súčte všetkých pódiových umiestnení sa dostal na číslo 31 (17-8-6) a v rýchlych koncovkách etáp bol o čosi lepší ako on iba Talian Elia Viviani z tímu Deceuninck - Quick Step.

Prečítajte si tiež: Sagan: Viviani má najlepší tím na šprint, ale celý deň nepotiahli

Olympijský víťaz na dráhe v omniu z Ria de Janeiro 2016 vyhral dve etapy a v ďalšej bol na druhom mieste.

Šprintérske súboje Sagan verzus Viviani by mali pokračovať aj na júlovom vrchole sezóny "etapákov" Tour de France.

"Pri mojich triumfoch zohrávala dôležitú úlohu excelentná tímová podpora. Nemôže byť lepšia príprava na Tour de France ako práve tieto preteky vo Švajčiarsku," skonštatoval Viviani pre oficiálny web Tour de Suisse.

Prichádza čas vrchárov

Po piatich etapách na Okolo Švajčiarska vedie Peter Sagan v celkovej klasifikácii s náskokom 14 sekúnd pred Austrálčanom Michaelom Matthewsom (Sunweb) a 21 sekúnd pred Dánom Kasperom Asgreenom (Deceuninck - Quick Step).

V bodovacej súťaži má Sagan na čele 37 bodov, druhý Viviani disponuje 32 bodmi a tretí Mathews devätnástimi.

Toto sa pravdepodobne zmení už po štvrtkovej 6. etape, ktorá síce meria len 120 km, ale končí sa 8,4 km dlhým stúpaním na Flumserberg do výšky 1218 m s priemerom 9,2 percenta. K slovu zrejme prídu plnokrvní vrchári a ich tímy.

Preteky Okolo Švajčiarska vyvrcholia počas víkendu časovkou ako aj náročnou poslednou etapou v kopcoch so štartom aj cieľom v Gomse.