Jednotku draftu NHL mal byť Hughes, ohrozuje ho mladý Fín

Mená slovenských hokejistov s najväčšou pravdepodobnosťou v prvom kole nezaznejú.

21. jún 2019 o 10:55 SITA

VANCOUVER. Vancouverská Rogers Arena privíta počas najbližšieho piatka a soboty najtalentovanejších mladých hokejistov sveta, ktorí urobia prvý veľký krok na ceste za kariérou v zámorskej NHL.

“ Je veľmi dôležité, aby boli nejakí Slováci rok čo rok draftovaní. Robí to dobré meno nášmu hokeju a ide vlastne o akési odzrkadlenie práce, ktorá sa robí v rámci hokeja na Slovensku. „ MARCEL SAKÁČ MLADŠÍ, HOKEJOVÝ AGENT

Najlepšiu východiskovú pozíciu v tohtoročnom drafte profiligy má New Jersey Devils.

Hughes vs Kakko

Zástupcovia "diablov" si budú vyberať ako prví a siahnu po jednom z dvojice výnimočných útočníkov - Američanovi Jackovi Hughesovi alebo Fínovi Kaapovi Kakkovi.

Obaja počas sezóny ukázali mimoriadne individuálne schopnosti a v nasledujúcom ročníku s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú chýbať na klziskách NHL.

Hughes prekonal Ovečkina

Skauti zaradili na prvé miesto preddraftových rebríčkov Hughesa. Osemnásťročný rodák z Orlanda vynikal produktivitou v ligových dueloch aj na medzinárodnej úrovni vo viacerých vekových kategóriách.

V apríli vytvoril nový rekord svetových šampionátov do 18 rokov, keď v rámci dvoch účastí na tomto podujatí nazbieral 32 bodov v 14 zápasoch a prekonal dovtedajšie maximum Alexandra Ovečkina.

Jeho silnými stránkami sú rýchlosť a kreativita, naopak chýbajú mu skúsenosti zo seniorského hokeja. Tie začal zbierať až na májových MS na Slovensku.

"Jackovo korčuľovanie je úžasné, poľahky sa dokáže dostať do pásma. Korčuľuje tak ľahko, ako by len plachtil pomedzi ostatných. Dokáže rýchlo reagovať na vývoj hry a vždy si vytvorí cestu, ako uniknúť protihráčom," vyjadril sa pre NHL.com člen tímu skautov New Jersey Paul Castron.

Kakko - silný ofenzívny líder

Hughesov najväčší konkurent Kakko figuroval dlhodobo na druhom mieste preddraftových rebríčkov, ale vystúpením na seniorskom svetovom šampionáte vstúpil do hry o pozíciu číslo jeden.

Prehľad draftových jednotiek a najvyššie draftovaných Slovákov za uplynulých 10 rokov: 2018: Rasmus Dahlin (Švéd./Buffalo Sabres), Martin Fehérváry (46./Washington Capitals) 2017: Nico Hishier (Švaj./New Jersey Devils), Adam Ružička (109./Calgary Flames) 2016: Auston Matthews (USA/Toronto Maple Leafs), bez slovenskej účasti 2015: Connor McDavid (Kan./Edmonton Oilers), Erik Černák (43./Los Angeles Kings) 2014: Aaron Ekblad (Kan./Florida Panthers), Maximilián Pajpach (174./Colorado Avalanche) 2013: Nathan MacKinnon (Kan./Colorado Avalanche), Marko Daňo (27./Columbus Blue Jackets) 2012: Nail Jakupov (Rus./Edmonton Oilers), bez slovenskej účasti 2011: Ryan Nugent-Hopkins (Kan./Edmonton Oilers), Tomáš Jurčo (35./Detroit Red Wings) 2010: Taylor Hall (Kan./Edmonton Oilers), Martin Marinčin (46./Edmonton Oilers) 2009: John Tavares (Kan./New York Islanders), Richard Pánik (52./Tampa Bay Lightning)

Na MS v Bratislave a Košiciach pomohol Fínom k zisku zlatých medailí šiestimi gólmi a jednou asistenciou v desiatich zápasov, čo z neho urobilo najlepšieho strelca tímu. Rodák z Turku navyše triumfoval v januári s národným tímom aj na MS do 20 rokov a vlani sa tešil z triumfu na MS do 18 rokov.

Plusom v jeho prospech je aj to, že v klubovom pôsobisku TPS Turku patril k ofenzívnym lídrom mužstva.

"Kakko je silný muž a to dokáže využiť najmä v predbránkovom priestore. Aj obrancovia z NHL ho mali problém ubrániť na MS. Dobre si chráni puk, dokáže vytvárať šance a skórovať. Používa veľmi krátku hokejku, má šikovné ruky a dobre tvorí hru," zhodnotil Castron.

Elita bez Slovákov

Poradie na ďalších pozíciách v tohtoročnom drafte je otvorené a bude závisieť aj toho, akého hráča budú jednotlivé tímy potrebovať.

Do elitnej päťky by sa mohli dostať americkí útočníci Alex Turcotte s Colom Caufieldom, kanadský obranca Bowen Byram, ruský krídelník Vasilij Podkolzin či kanadskí ofenzívni hráči Dylan Cozens, Kirby Dach či Peyton Krebs.

V prvom kole sa dá očakávať účasť predovšetkým hokejistov z USA, Kanady, Ruska, Fínska a Švédska.

Chýbať by mali Česi aj Slováci, no želiezko v ohni majú Nemci v podobe obrancu Moritza Seidera, ktorý môže prísť na rad v rámci druhej desiatky.

Mená slovenských hokejistov zaznejú vo Vancouveri s najväčšou pravdepodobnosťou v sobotu, kedy bude na programe druhé až siedme kolo draftu.

Čajkovič by mohol figurovať v top sto

Spomedzi slovenských korčuliarov pôsobiacich v Severnej Amerike figuruje v záverečnom rebríčku Centrálnej skautingovej organizácie (CSS) najvyššie útočník Maxim Čajkovič na 91. priečke.

Jeho krajania - obranca Oliver Turan (172.) a útočník Oliver Okuliar (243.) - sú ďaleko za ním s minimálnou šancou na draft.

Lepšie vyhliadky má brankár Samuel Hlavaj, ktorého skauti zaradili na 5. pozíciu medzi gólmanmi nastupujúcimi v zámorí. Ďalší slovenský brankár Samuel Vyletelka sa nachádza na predposlednom 35. mieste.

V európskom zozname gólmanov Slovensko nemá zastúpenie, medzi korčuliarmi je to o niečo zaujímavejšie, no bez väčších možností na úspech.

V 144-člennom menoslove sa nachádzajú obranca Andrej Golian (61.), útočník Michal Mrázik (96.), center Dominik Sojka (108.), bek Matej Ilenčík (112.) a útočníci Adrián Valigura (134.), Nicolas Ferényi (137.) a Filip Čenka (139.).

Päť draftovaných Slovákov

Vlani si kluby NHL vybrali až piatich Slovákov. Najvyššie sa umiestnil obranca Martin Fehérváry (46. miesto/Washington Capitals), po ňom nasledovali útočníci Martin Pospíšil (105./Calgary Flames) s Milošom Romanom (122./Calgary Flames) a brankári Dávid Hrenák (144./Los Angeles Kings) s Romanom Durným (147./Anaheim Ducks).

"V prvom rade treba povedať, že je veľmi dôležité, aby boli nejakí Slováci rok čo rok draftovaní. Robí to dobré meno nášmu hokeju a ide vlastne o akési odzrkadlenie práce, ktorá sa robí v rámci hokeja na Slovensku," povedal slovenský hokejový agent Marcel Sakáč mladší.

"Osobne si myslím, že Miro Šatan a tréner Ramsay urobili kus práce, veľký priestor dostávajú mladí hráči, čo tu nikdy predtým v takej miere nebolo. A práve to je podľa mňa jediná cesta, ako možno posúvať náš hokej ďalej," povedal Sakáč.

"Po príklady nemusíme chodiť ďaleko, pozrime sa na Mariána Gáboríka alebo Maja Hossu, ktorí dostali v seniorských tímoch šancu už ako 16-17-roční a čo z nich napokon vyrástlo. Tento trend musíme opäť nastoliť. Práve v týchto rokoch sú totiž hráči zaujímaví pre draft, v dvadsiatich už môže byť neskoro. Čo sa týka tohtoročného draftu a šancí slovenských hokejistov v súvislosti s ním, nerád by som bol v tomto smere konkrétny, ono sa to môže celé zvrtnúť úplne inak. Myslím si však, že traja-štyria slovenskí hokejisti by draftovaní byť mohli," dodal Sakáč.

Už pred rokom sa uchádzal o záujem profiligových tímov krídelník Adam Liška, no je reálne, že bude draftovaný až v tejto edícii.

Talentovaný mladík strávil celú sezónu v drese Slovana Bratislava v KHL a vydarený ročník vyšperkoval premiérovou účasťou na seniorských MS.

Program draftu sa oproti minulému roku nezmenil. Prvé kolo, v ktorom si kluby vyberú 31 hráčov, sa uskutoční v piatok (na Slovensku už v sobotu ráno 2.00 h SELČ). Ďalších šesť kôl bude prebiehať v sobotu (od 19.00 h SELČ).

Právo prvého výberu využije New Jersey Devils, druhá pozícia patrí New Yorku Rangers, tretia Chicagu Blackhawks, štvrtá Coloradu Avalanche a piata Los Angeles Kings.