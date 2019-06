Taký chlap Liverpoolu dlho chýbal. Keď mal dvadsať, mohol zomrieť

Výnimočný príbeh Virgila van Dijka.

20. jún 2019 o 20:25 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bol prvý apríl, ale nebol to žart. Mal dvadsať a takmer prišiel o život. Momentálne je najlepším stredným obrancom na svete.

Je ako atlét v kopačkách. Vzdušný priestor je jeho územie. Je rýchly a nekompromisný. S loptou na nohe zase chladnokrvný. Má výnimočný prehľad a čítanie hry.

Holandský futbalista Virgil van Dijk patril k najväčším oporám Liverpoolu v ceste za triumfom v Lige majstrov. A v minulej sezóne sa stal najlepším hráčom anglickej Premier League.

To všetko ho radí k najvážnejším kandidátom na ocenenie pre najlepšieho futbalistu planéty za rok 2019. Hoci on sám si to nemyslí.

„Lionel Messi je najlepším hráčom na svete. A vôbec nezáleží na tom, že nehral vo finále Ligy majstrov,“ priznal Van Dijk pre portál Football Espana.

Van Dijk: Nemyslím si, že mám šancu

V poslednom desaťročí bol súboj o Zlatú loptu pre najlepšieho hráča planéty výlučne v réžii dvoch najväčších hviezd svetového futbalu. Päťkrát ju získali Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Až vlani ich dominanciu prerušil Luka Modrič. K prestížnej cene mu pomohlo víťazstvo v Lige majstrov s Realom Madrid i skvelé výkony v drese Chorvátska na svetovom šampionáte. Tímový úspech môže byť rozhodujúci aj v prípade van Dijka.

„Určite by som túto cenu bral, ale nemyslím si, že mám šancu,“ hovorí skromne 27-ročný Holanďan.

V roku 2018 ho Liverpool kúpil za takmer 85 miliónov eur, čím sa stal najdrahším obrancom na svete. Mnohí odborníci sa vtedy čudovali.

„Chápem, že ho Liverpool zúfalo potreboval, ale v žiadnom prípade nie je hoden toľkých peňazí,“ reagoval bývalý anglický futbalista Alan Shearer pre BBC Sport.

Za dve sezóny van Dijk ukázal, že experti sa mýlili.

Privyrábal si ako umývač riadu

Jeho príbeh je nevšedný a inšpirujúci. Narodil sa v meste Breda. Jeho otec bol Holanďan a mama pochádzala zo Surinamu.

Futbal hrával s kamarátmi odmalička - na ulici, v betónových klietkach i na ihriskách.