Schmiedlová: Prehra s Osakovou mrzí. Neverila som, že vyhrám

Schmiedlová verí, že jej v jej silách dostať sa späť do top30.

21. jún 2019 o 13:15 Miloslav Šebela

Rozhovor pre SME: Keď na Roland Garros nastúpila proti svetovej jednotke, mala za cieľ len odohrať zápas so cťou. Lenže prvý set senzačne vyhrala 6:0. Karolína Schmiedlová z toho bola sama prekvapená. Nakoniec postúpila jej súperka, hoci Schmiedlová bola len dve loptičky od postupu. "Tento zápas ma bude mrzieť ešte dlho," spomína.

V Košiciach práve spustili výstavbu športovej haly Národného tenisového centra. Čo takýto projekt môže priniesť?

„Veľmi ma to potešilo. Do pätnástich rokov som v Košiciach vyrastala, a keďže tam nie je žiadna tenisová hala, zimné tréningy neboli ľahké. Celý život som trénovala v nafukovaćkách na antuke. Toto bude veľká zmena, a pomôže to mladým hráčov v tom, že si budú môcť skúsiť profesionálne podmienky. Budú tam mať zázemie aj trénerov. A potom je to výhoda v tom, že keď pricestujem do Košíc, budem si mať kde zatrénovať.

Komu môže spomedzi tenistov takýto projekt naviac pomôcť?

Najlepšie to je pre 13, 14 až, 15-ročných hráčov, ktorí sa ešte nedostanú do program v rámci Národného tenisového centra, pretože na to ešte nemajú, ale na druhej strane sa chcú zlepšovať. Rodičia nemôžu zvládnuť všetko financovať. Rozprávala som sa s niektorými mladšími hráčmi a ich rodičmi a často musia voliť medzi tenisom alebo školou. Nemajú peniaze ani čas na to, aby sa naplno venovali tenisu. Keď bude v Košiciach NTC, pomôže im to.

Vy ste spomenuli, že ak by ste nemali ako mladá tenistka podporu v rámci bratislavského NTC, nehrali by ste už dnes tenis. Je to pravda?

Určite. Zachránilo ma to. V sedemnástich by som už asi študovala. Tenis je náročný a rodičia všetko nemôžu utiahnuť finančne. Hráte veľa turnajov a musíte neustále cestovať. A v Košiciach som nemala trénera, ktorý by sa venoval len mne, preto som musela už vtedy cestovať s mamou. Keby som sa nedostala do NTC a tu nevidela trénovať Cibulkovú, Rybárikovú a ďalších, tak by som tenis už asi nehrala.

Aj ste skutočne zvažovali s rodičmi, že zanecháte tenisovú kariéru?

Áno. Pomohlo mi však to, že ma v pätnástich zobrali do NTC. Hoci to bolo len tak tak. Prišla som v podstate na skúšku. V tom veku je však podpora asi najdôležitejšia. Dnes si viem na turnajoch na seba zarobiť, dokážem cestovať a viem ako, čo funguje. V začiatkoch je však najdôležitejšie, aby vám niekto pomohol.

Keď ste zvažovali, či sa ďalej venovať tenisu, čo bola druhá možnosť?