S Říhom český hokej nepočíta. Zažíva to, čo na Slovensku Cíger

Česká reprezentácia bude mať nového trénera.

20. jún 2019 o 18:20 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Hokejový tréner Miloš Říha už v predstihu vie, že o rok skončí na lavičke českej hokejovej reprezentácie.

Dozvedel sa to netradične. Na tlačovej konferencii prezidenta českého hokejového zväzu Tomáša Krála, na ktorej zároveň predstavil aj nového trénera.

Od sezóny 2019/2020 ním bude Filip Pešán. V hľadáčiku na trénera českého národného tímu bol už pred rokom, ale vtedy bol zmluve viazaný s Libercom.

Aj preto sa šéftrénerom Čechov stal Miloš Říha, ktorému pár týždňov predtým vypršala zmluva so Slovanom Bratislava.

Od českého hokeja dostal facku

Na majstrovstvách sveta na Slovensku skončil s českou reprezentáciou na štvrtom mieste. V tíme mal viacerých hokejistov z NHL. Česi hrali atraktívny a útočný hokej.

„Říha je typ, ktorý ide občas aj za hranu. Chce úspech, podriadil tomu všetko. Ak to nevyjde ani ďalší rok, dajú šancu niekomu inému,“ reagoval v rozhovore pre SME bývalý hokejista a v súčasnosti spolukomentátor Martin Procházka.

Říha už teraz vie, že budúcoročný šampionát vo Švajčiarsku bude jeho posledným v pozícii trénera národného tímu. A to aj v prípade, ak by Česi získali zlaté medaily.

„Vôbec som o tom nevedel. Je to pre mňa obrovské prekvapenie. Som z toho smutný. Dali sme do toho veľa a od českého hokeja sme dostali takúto facku,“ priznal Říha pre lidovky.cz.

Bývalý tréner Slovana ťažko znášal, že sa informáciu dozvedel z tlačovej konferencie a nikto mu ju vopred neoznámil.

„Filip Pešán hovorí, ako bude pracovať s hráčmi a novinári sa ich pýtajú, ako sa im to pozdáva. Je to krutá správa pre trénera, ktorý tam najbližší rok bude. Nedokážem si predstaviť, ako teraz budeme pracovať,“ dodal 60-ročný kouč.

Pešan je tréner do budúcnosti

Pred rokom sa medzi Říhom a Pešanem rozhodovalo, kto bude novým trénerom českej reprezentácie. Voľba padla na skúsenejšieho Říhu.

„Teraz mi to pripadá, ako by som bol posledná voľba. Mohli sme sa nejako dohodnúť. Ale toto mi príde čudné,“ načrtol Říha.

Pred týždňom na výkonnom výbore prezident zväzu Tomáš Král informoval, že o rok bude jeho nástupcom Filip Pešan.

„Chceme pracovať s výhľadom do budúcnosti. Je to snaha, aby sme si mohli pripravovať nových ľudí,“ vravel Král.

„Neviem si predstaviť, že budem trénovať hráča a pozývať ho na majstrovstvá sveta, zatiaľ čo s ním bude niekto iný hovoriť a pripravovať si ho na ďalší rok. Tú myšlienku nechápem,“ oponoval mu Říha.

Aj preto sa môže stať, že od českej reprezentácie odíde aj skôr. „Zatiaľ som nad tým toľko nerozmýšľal, ale už by som mal, pretože sa blíži prípravný kemp. Musím sa rozprávať aj so svojimi asistentmi, ktorí majú do toho tiež čo povedať,“ dodal Říha.

Zažil to Cíger so Švehlom

Podobnú situáciu už český hokej zažil. Bolo to v poslednej sezóne trénera Vladimíra Vůjtka, ktorý v minulosti viedol aj slovenskú reprezentáciu.

Ten už rovnako na šampionáte v roku 2016 vedel, že ho od budúcej sezóny nahradí Josef Jandač. Napriek tomu Vůjtek tím svedomito pripravil a nesťažoval sa.

Do značnej miery podobná paralela sa stala aj na Slovensku. Bolo to pred majstrovstvami sveta v roku 2017 v Kolíne nad Rýnom.

Vtedy prezident zväzu Martin Kohút už pred nimi vyhlásil, že tréner Zdeno Cíger i generálny manažér Róbert Švehla končia po turnaji v národnom tíme. Ani jednému sa to nepáčilo.

„To je najhoršie, že človek už dopredu vie, že po šampionáte končí, a aj tak ide do toho. Odišiel by som z tejto pozície skôr, ale kvôli hráčom som to nechcel. Nie som človek, ktorý len tak odchádza z boja. Neznášam, keď niekto dopredu povie, že s vami počíta len vtedy, keď získate medailu. Je to smiešne,“ reagoval po šampionáte tréner Cíger.

„Ako by sa vám pracovalo? Určite to na pokoji nepridá. My sme tu v podstate len na to, aby sme ukončili túto robotu. S nami sa asi neráta, keď to urobia vtedy, keď sme na majstrovstvách. Je to trošku čudné,“ dodal Švehla.