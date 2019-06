Veszelka začal so sezónou. Čím dlhšie skákal, tým viac energie mal

Veszelka na medzinárodnom mítingu P - T - S začal dlhú sezónu, ktorá vyvrcholí na MS.

21. jún 2019 o 10:50 SITA

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant v atletike Tomáš Veszelka bol dlhé roky vďaka svojmu trénerovi Danielovi Paukovi skokanský obojživelník.

Odchovanec lučenskej atletiky ešte na sklonku juniorského veku delil svoju energiu medzi diaľku a trojskok.

Energia pribúdala, čím viac skákal

Hoci začiatkom marca nechýbal na halových ME v Glasgowe, kde výkonom 16,35 skončil na výbornom 6. mieste, tohoročnú premiéru na otvorenom štadióne si naplánoval na medzinárodný atletický míting P - T - S v Šamoríne.

"Boli to moje prvé preteky v tejto sezóne na otvorenom štadióne. Rozbehy som skoro netrénoval. Pred súťažou v Šamoríne som sa otestoval iba na jednom tréningu,“ začal svoje rozprávanie ôsmy trojskokan z minuloročných ME v Berlíne Tomáš Veszelka.

"Fakt to bol iba test. Zo začiatku to bolo také divné. Potom som sa rozbehal. Seriózne hovorím, ak by som mal k dispozícii ešte ďalších šesť pokusov, možno by som sa dostal na 16,60 m. Lebo mi trochu trvalo, kým som sa poriadne rozskákal,“ opisoval mladý Lučenčan prvé zážitky zo šamorínskeho štadióna.

"Energia mi prichádzala až ku koncu súťaže. Kým ostatným súperom postupne odchádzala, mne pribúdala. Mal som z toho zvláštne pocity. Všetko pokazil ten nepríjemný protivietor," povedal Veszelka.

Nemal svoj deň

Dvadsaťtriročný Veszelka sa na výborne obsadenú súťaž trojskokanov na 54. ročníku legendárneho atletického mítingu veľmi tešil.

"Za posledné tri týždne som schudol takmer päť kíl. A práve pre tieto preteky to nebolo dobré. Niekoľko kilogramov navyše by mi v tomto nepríjemnom protivetre pomohlo,“ hľadal zverenec trénera Radoslava Dubovského príčinu toho, prečo mu to v šamorínskom sektore pre trojskokanov "nelietalo“ podľa jeho predstáv a túžob.

"Nemôžem byť však iba nespokojný. V sobotu som nemal svoj deň. Jednoducho, sedemnásťmetroví trojskokani boli tentoraz odo mňa ďaleko. Posledným pokusom som ešte zachraňoval situáciu. Skočil som 16,24. Bol to dobrý a dlhý pokus, no žiaľ, ´zasadol´ som si ho. Mohlo to byť ešte o niečo viac. Škoda toho pokusu,“ otvorene hovoril mladý pretekár banskobystrickej Dukly.

Vietor odvial chuť do skákania

Tomáš Veszelka sa vyjadril aj k tomu, s akými ambíciami prišiel do Šamorína.

"Pred súťažou som si povedal, že ak skočím 16,70 m, budem spokojný. Keď som videl v rozcvičke, čo tu fúka, tak mi to trochu zobralo elán do súťaže. Stratil som chuť do skákania. Keď som však videl, že skáčem s takým menom ako Christian Taylor, tak som si povedal, že idem do toho. Pri takom mene sa dá aj ten nepríjemný protivietor prekonať. Nie každý deň súťažíte s dvojnásobným olympijským víťazom a trojnásobným majstrom sveta,“ skonštatoval atlét, ktorý už v dorasteneckom, resp. juniorskom veku pravidelne atakoval stupne víťazov na svetových a európskych šampionátoch.

Ešte nemal 16 rokov, keď bol v roku 2011 šiesty v diaľke i v trojskoku na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v tureckom Trabzone, ako 18-ročný bol piaty v trojskoku na ME pretekárov do 23 rokov v Tallinne 2015, o dva roky neskôr v poľskom Bydgoszczi bol na ME do 23 rokov v trojskoku dokonca štvrtý.

"Veľa blízkych ľudí som v Šamoríne v hľadisku nemal, lebo preteky boli neskoro večer a oni by museli cestovať späť v noci. Radšej ma zostali podporovať pred televízormi. Samozrejme, cením si každú podporu. Som rád, že priaznivcov mám po celom Slovensku," uviedol Tomáš Veszelka.

"Vždy sa ich usilujem potešiť svojimi výkonmi, no počas tejto súťaže mi to nevyšlo tak, ako som si želal. Nie som spokojný a momentálne vo mne prevládajú zvláštne pocity. Možno som vás sklamal. Čakali ste odo mňa viac. Ani ja nie som stopercentne spokojný s tým, čo som dokázal. Bohužiaľ, každé preteky sú iné. Aj takéto preteky sa človeku sem - tam pritrafia," poznamenal Veszelka.