NHL má novinky v pravidlách, dvojminútové tresty hrozia aj trénerom

Rozhodcovia môžu preskúmať niektoré vlastné verdikty, pravidlá podporia ofenzívu.

21. jún 2019 o 11:29 SITA

VANCOUVER. V zámorskej hokejovej NHL v nasledujúcej sezóne zavedú niekoľko zmien.

Tie v prvej polovici júna odobrila súťažná komisia v Toronte, počas aktuálneho týždňa ich postupne schválili generálni manažéri klubov aj Rada guvernérov NHL.

Viac videa, optarenia podporia ofenzívu

Úpravy pravidiel prinesú rozšírené možnosti posudzovania sporných situácií videom, zvýšenie bezpečnosti hráčov a priniesť by mali podporu ofenzívnej hry.

Prvou plánovanou zmenou je rozšírená možnosť posudzovania jednotlivých situácií pri videu.

Dve minúty kvôli trénerovi

Doteraz mali tréneri možnosť požiadať o preskúmanie záznamu len v súvislosti s postavením mimo hru či nedovoleným bránením gólmanov, po novom k tomu pribudne aj analýza ďalších situácií.

Skúmať sa bude, či puk nebol v kontakte s ochrannou sieťou, možná hra útočiaceho tímu vysokou hokejkou či prihrávky rukou.

Ak tréner s výzvou neuspeje, jeho tím dostane dvojminútový trest. Ak nepochodí druhýkrát, hráč jeho tímu dostane dvojitý menší trest.

Nechýba ani možnosť šance pre rozhodcov preskúmať vlastné verdikty, ktoré by vyústili do vyšších trestov či dvojnásobného nižšieho trestu za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou.

"Nie je našim cieľom, aby hra bola príliš prerušovaná analýzami. Chceme však dosiahnuť to, aby všetko prebiehalo v súlade s pravidlami a vyhli sme sa chybám," povedal komisár NHL Gary Bettman.

Trest za zhodenie prilby

Druhou úpravou je povinnosť hráčov mať na hlave prilbu, v opačnom prípade musí hokejista opustiť hraciu plochu.

Existuje však aj výnimka, ktorá umožní hráčovi odohrať puk, ak príde o ochranu hlavy pri jeho vedení. Ak hokejista toto pravidlo poruší, hrozí mu dvojminútový trest rovnako ako hráčovi, ktorý úmyselne pripraví súpera o prilbu.

Rozšíri sa zákaz striedania

Ďalšou zmenou je zákaz striedať pre brániaci sa tím, ktorého brankár preruší hru po strele spoza červenej čiary. Výmenu hráčov na ľade nemôže po novom vykonať brániaci sa tím, ktorého člen, hoci neúmyselne, posunie vlastnú bránku.

V takom prípade bude mať útočiace mužstvo možnosť vybrať si miesto pre vhadzovanie v útočnom pásme - na pravom alebo ľavom kruhu.

Pri zakázanom uvoľnení súpera či na začiatku presilovky si útočiaci tím môže vybrať kruh, v ktorom sa bude vhadzovať puk.

Technický gól za posunutie bránky

Gólmani pri brejku súpera už nemôžu úmyselne posunúť vlastnú bránku, pretože namiesto doterajšieho dvojminútového trestu hrozí ich tímu, že arbitri pridelia útočiacemu tímu technický gól.

Po novom tím získa vhadzovanie v útočnom pásme napriek tomu, že hráč tohto družstva sa v útočnom pásme postará o prerušenie hry vyhodením puku mimo hraciu plochu.