Murray sa vrátil víťazstvom, s Lopezom vyradil favoritov

Brit, ktorý splnil túžby rodákov vo Wimbledone, nastúpi zatiaľ iba v súťažiach deblistov.

21. jún 2019 o 12:09 SITA

BRATISLAVA. Andy Murray je skúsený tenisový harcovník, ale vo štvrtok na turnaji v londýnskom Queen´s Clube si pripadal takmer ako začiatočník.

Keď sa v januári po prehre v 1. kole dvojhry na Australian Open vo Španielom Robertom Bautistom-Agutom lúčil so slzami v očiach, vyzeralo to na koniec kariéry.

Nečakaný triumf

Bolesti v ťažko skúšanom bedrovom kĺbe neustupovali, preto bývalá svetová jednotka absolvovala ďalší operačný zákrok. Po ňom Murray naštartoval ešte jeden pokus o návrat a napokon sa dočkal.

Aj keď zatiaľ iba vo štvorhre, no s nečakaným víťazstvom na úvod. Na tráve v Queen´s Clube po boku Španiela Feliciana Lópeza v 1. kole zdolali najvyššie nasadený kolumbijský pár Robert Farah, Juan Sebastian Cabal 7:6 (5), 6:3.

"Som šťastný, že som naspäť. Veľmi som si to užíval. Na začiatku som bol trochu pomalý, ale ako zápas plynul, zlepšovalo sa to," uviedol Andy Murray pre BBC Sport.

Motýliky v žalúdku

"Pred zápasom som sa cítil výborne, ale krátko pred príchodom na dvorec som už bol nervózny. To sú tie motýliky v žalúdku a ja som ich tam mal," zasmial sa držiteľ 45 trofejí z hlavného mužského profiokruhu.

Trojnásobnému grandslamovému šampiónovi pri prvom vstupe na trávu v Queen´s Clube ani tak nešlo o výsledok. Chcel si najmä odskúšať, či jeho nový bedrový kĺb s kovovým implantátom naozaj vydrží záťaž súťažného zápasu. Po premenenom mečbale sa však jeho tvár roztiahla do víťazného úsmevu, nezaprel v sebe niekdajšieho šampióna.

"Najprv som si myslel, že budem ten najhorší na kurte a po zápase ma bude všetko bolieť. V prvom sete som aj bol najslabší, ale potom som zlepšil podanie a aj returny som dostal viac do rakety. Po zápase som necítil nepohodlie, nič ma nebolelo. Takto pred rokom by som bol boľavý až-až. Teraz vidím budúcnosť na kurtoch optimisticky," pokračoval 32-ročný rodák zo škótskeho Dunblane.

Dvojnásobný olympijský víťaz verí v plnohodnotný návrat na súťažné dvorce, hoci absolútne nevie odhadnúť časový horizont.

Vo Wimbledone vo štvorhrách

V trávnatej časti sezóny má v pláne aj štart na slávnom Wimbledone, ktorý dvakrát vyhral, ale tentoraz tam bude súťažiť iba vo štvorhre a miešanej štvorhre.

V mužskom debli bude jeho "parťákom" Francúz Pierre-Hugues Herbert v mixe sa o jeho partnerke ešte nerozhodlo.

"Herbert je brilantný hráč do štvorhry. Pôvodne ani nechcel tento rok vo Wimbledone hrať, ale napokon sa s trénerom dohodli, že to bude pekné so mnou. Povedal som mu, že nemám takmer žiadne očakávania, takže bude musieť zabrať," zakončil Murray v dobrej nálade pre BBC.