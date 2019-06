Slovensko momentálne nemôže vychovať významných hráčov pre NHL, vraví expert

Fínsky odborník na hokej rozpráva aj o Kakkovi.

21. jún 2019 o 15:07 SITA

BRATISLAVA. Fínsky hokejový útočník Kaapo Kakko len vo februári oslávil osemnáste narodeniny a už sa môže pochváliť troma zlatými medailami zo svetových šampionátov troch rôznych vekových kategórii.

V priebehu trinástich mesiacov stihol s národným tímom triumfovať na seniorských MS, "dvadsiatkach" aj "osemnástkach". Spomenuté úspechy zbieral napriek tomu, že ho dlhodobo limitujú zdravotné problémy. V mladom veku bojuje nielen so súpermi, ale aj s celiakiou a cukrovkou prvého typu.

"Vidíte, že aj s takýmito ťažkosťami je možné hrať na najvyššej úrovni, vyžaduje si to však veľmi dobrú disciplínu. V dnešnom športe je typické, že nestačí podať hodinový alebo dvojhodinový výkon na tréningu, ale to podstatné sa začína až po tréningu.

Musíte žiť ako športovec 24 hodín denne, čo sa Kakko naučil už vo veľmi mladom veku. Naučil sa, ako sa starať o svoje telo, ako sa stravovať a ako robiť to, čo miluje tak, aby ho to neobmedzovalo.

Naučil sa v živote rozhodovať o tom, čo je dôležité a čo nie. Príklad si mohol brať aj od ďalších športovcov, ktorí pôsobia v iných odvetviach s podobnými ochoreniami," povedal pre agentúru SITA fínsky expert Jukka Tiikkaja, ktorý od roku 2017 pracuje pre SZĽH a pomáha slovenskému hokeju naštartovať efektívny systém výchovy mladých hráčov.

Podstatné je, akého hráča potrebujú tímy

Kakka čaká v nasledujúcich mesiacoch dôležitý krok v jeho kariére. Po úspešnom pôsobení na európskych klziskách bude musieť zvládnuť prechod do zámorskej NHL. Prvým krokom na tejto ceste bude piatkový draft vo Vancouveri, v ktorom by mal podľa prognóz obsadiť druhé miesto za Američanom Jackom Hughesom.

Nie je však vylúčené, že sa objaví aj na najvyššom stupienku. "Myslím si, že v konečnom dôsledku až tak nezáleží na tom, či bude niekto jednotkou alebo dvojkou draftu. Podstatné je, akého hráča potrebujú New Jersey Devils a New York Rangers.

V oboch prípadoch majú kluby určite dlhodobú stratégiu pri budovaní mužstva. Z môjho pohľadu sú obaja excelentní hráči.

Kakko je o niečo pripravenejší na seniorský hokej, ale Hughes zase disponuje neskutočnou hokejovou inteligenciou a dovolím si tvrdiť, že do maximálne piatich rokov bude vedúcou osobnosťou svojho mužstva v NHL. Až čas ukáže, ktorá organizácia si zvolila lepšieho hráča," vysvetlil Tiikkaja.

Rodák z Turku odchádza do NHL po vynikajúcej sezóne v materskom klube TPS. V 45 zápasoch základnej časti fínskej najvyššej súťaže nazbieral 38 bodov (22+16) a v piatich dueloch play-off mal bilanciu 4+1.

Kakko sa musí vyrovnať s tlakom

Navyše, darilo sa mu aj na medzinárodnej scéne. Fínsku "dvadsiatku" doviedol k titulu majstrov sveta a rovnaký výsledok sa mu podaril aj na seniorských MS, kde bol so šiestimi gólmi najlepším strelcom Fínov.

"Kaapo tvrdo pracoval v organizácii TPS Turku, pretože v klube dbali na to, aby mladí hráči dostávali dostatok priestoru. Od Kakka v tíme veľa očakávali a vzhľadom na to mu dávali aj dostatok šancí. On im však dôveru splatil a v klube boli prekvapení, ako sa dokázal presadiť na medzinárodnej úrovni, ktorá je oproti lige niekde inde.

Z môjho pohľadu je to veľmi kvalitný hráč a má dobré osobnostné vlastnosti. Ak zostane zdravý, budúcnosť v jeho prípade vyzerá svetlo a bude z neho kvalitný hráč. Vzhľadom na predchádzajúce výkony sa bude musieť vyrovnať aj s väčším tlakom," hovoril o svojom mladom krajanovi.

Z Kakka sa stala vo Fínsku krátko po dovŕšení plnoletosti celebrita, no Tiikkaja si myslí, že so záujmom fanúšikov sa talentovaný krídelník dokáže vyrovnať.

Tiikkaja prináša poznatky na Slovensko

"Ľudia v Turku ho v poslednej sezóne začali spoznávať a v dnešnej dobe sa popularita rýchlo šíri prostredníctvom sociálnych sietí.

Je to však hráč, ktorý si to dokáže ustrážiť a jeho vyjadrenia boli vždy pokorné. Nezdvihlo mu to ego do takej výšky, aby si o sebe namýšľal. Je to podobné ako v prípade Aleksandra Barkova a Sebastiana Aha, títo mladí hokejisti si dokážu postrážiť aj popularitu a investujú svoju energiu do správnych vecí."

Fínska hokejová škola vyprodukovala v ostatných rokoch viacero mladých hráčov, ktorí sa rýchlo adaptovali v NHL. Za zmienku stoja okrem Barkova s Ahom aj útočníci Patrik Laine s Mikkom Rantanenom či obrancovia Miro Heiskanen s Rasmusom Ristolainenom.

Kvalitnú prácu s mládežou potvrdzuje aj to, že Fíni mali v predchádzajúcich troch draftoch profiligy vždy zástupcu v najlepšej trojke. Tiikkaja sa poznatky z rodnej krajiny snaží preniesť aj do slovenského hokejového systému, no neočakáva okamžitý efekt.

Na Slovensku nie sú pre hviezdy podmienky

"Myslím si, že niektorí slovenskí hráči dostanú šancu na tohtoročnom drafte, ale podstatné je, aby sa nastavil dlhodobý proces produkcie hráčov. Jedného či dvoch hokejistov vyprodukujete aj bez toho, aby ste mali správne nastavený systém.

Ak však chcete dlhodobé výsledky, potrebujete urobiť veľké zmeny ešte predtým, ako začnete uvažovať nad nejakými úspechmi. Pri vývoji mladých hráčov nikdy neviete, kto môže vyskočiť, ale podstatné je, aby pracovali deň čo deň, týždeň čo týždeň na svojej výkonnosti.

Ak sa pozriem na to, kde je Slovensko oproti veľkým hokejovým krajinám, myslím si, že to zohľadňuje súčasný stav. Momentálne na Slovensku nevidím mladých hráčov, ktorí by mohli získať významnejšie úlohy v NHL. Je to skôr zbožné prianie ako realita, že Slovensko môže v súčasných podmienkach produkovať významných hráčov pre NHL," uzavrel pre agentúru SITA.