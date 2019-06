Hodiny preňho bijú pomalšie. Príbeh americkej hviezdy je výnimočný

Jack Hughes je draftovou jednotkou.

22. jún 2019 o 13:58 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Žiare reflektorov svietia len naňho. Pritom ešte neodohral žiadny zápas v NHL. Už v osemnástich však dostal nálepku svetová hviezda.

Americký hokejista Jack Hughes je jednotkou tohtoročného draftu do NHL. Do svojho tímu si ho vybral New Jersey Devils.

„Bolo by neuveriteľné, ak by som bol vybraný z prvého miesta. Vždy snívate o tom, že budete jednotkou. Nie o tom, že budete dvojkou či trojkou,“ prezradil pred draftom Hughes.

Prečítajte si tiež: Jednotkou draftu NHL sa stal Hughes, putuje do New Jersey Devils

Hoci je len na začiatku svojej profesionálnej kariéry, odteraz bude pod drobnohľadom odborníkov i fanúšikov. Má totiž potenciál zaradiť sa k najväčším hviezdam NHL.

„Je to unikátny hokejista s ohromujúcou rýchlosťou,“ píše Centrálny úrad skautingu NHL. Hughesa už teraz porovnávajú so Stevom Yzermanom či Patrickom Kaneom.

„Som hráč, na ktorého sa dobre pozerá. Hrám s nasadením a vždy túžim zvíťaziť. Veľa chlapcov má dobré zručnosti. Ale môj vnútorný motor je to, čo ma od nich odlišuje,“ priznal Hughes pre sportsnet.ca.

Jeho otec trénoval Stümpela i Lintnera

To, že bude hokejistom mu bolo predurčené. Gény zdedil po rodičoch. Otec Jim hrával štyri sezóny za univerzitu v Providence. Matka Ellen Wainberg-Hughesová dokonca reprezentovala USA na majstrovstvách sveta.

Narodil sa 14. mája 2001 v Orange County na Floride. Jeho smerovanie bolo jasné po narodení. Už mu chýbali len korčule, hokejka, puk a vstupná zmluva v inkubátore.