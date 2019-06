Monarchs zvíťazili v St.Pöltene a sú lídrami tabuľky

Bratislavský tím má účasť v play off istú.

22. jún 2019 o 20:02 TASR

ST. PÖLTEN. Americkí futbalisti Bratislava Monarchs zvíťazili v sobotu v 7. kole AFL I. divízie na pôde St. Pölten Invaders 31:13. Zverenci trénera Petra Meluša majú na konte 6 výhier a jednu prehru a sú lídrom tabuľky.

Už v predchádzajúcom zápase so Styrian Bears si po výhre 42:7 zabezpečili dve kolá pred koncom základnej časti miestenku do play off.

V záverečnom súboji základnej časti privítajú doma 30. júna Viedeň Vikings II.

AFL 2019 - I. divízia:

St. Pölten Invaders - Bratislava Monarchs 13:31 (7:23)