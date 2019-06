Atletika ako ju poznáte, možno skončila. Víťazom nemusí byť najlepší

Na európskych hrách sa prestaví formát dynamickej novej atletiky.

23. jún 2019 o 0:22 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Skokanka do diaľky sa rozbieha, naberie rýchlosť. Odrazí a dosiahne pekný pokus. Rozhodca však zodvihne červenú zástavku. Bol to tesný prešľap. Škoda.

Pripravuje sa jej súperka. Beží zjavne na pol plynu, skočí len na istotu. Nebude to výkon roka, skok je sotva polovičný, ale je ona je spokojná. Tento vzájomný súboj vyhrala a pre svoj tím zabezpečila dôležité body.

V podstate dala víťazný gól do prázdnej bránky. O chvíľu ju čaká ďalší duel.

Že neviete o čo ide? V atletike predsa v skoku do diaľky nikdy neboli súboje medzi dvomi súperkami a vyhral ten, kto skočil najďalej.

Nuž tak to skutočne bolo. Atletika však skúša novinku, aby bola pre divákov atraktívnejšia. Zrejme kvôli poklesu sledovanosti hľadali funkcionári možnosti, ako zabehané disciplíny vylepšiť. A tak vzniklo DNA – dynamická nová atletika.

Veľká neznáma

Model DNA Je zložený z deviatich disciplín – behov na 100 metrov mužov a žien, behu na 100 m cez prekážky žien a 110 m cez prekážky mužov, skoku do diaľky žien, skoku do výšky mužov, hodu oštepom žien, miešanej štafety na 4x400 metrov a stíhacej miešanej štafety (tzv. Hunt: 800m – 600 m – 400 m – 200m). V DNA proti sebe súťaží 6 národných tímov. Za poradie v ôsmich disciplínach získajú krajiny body. Víťaz 12 bodov, druhý tím 10 bodov, tretí 8, štvrtý 6, piaty 4, šiesty 2. Po ôsmich disciplínach sa body zrátajú a podľa zisku sa vyrátajú medzi tímami rozostupy do stíhacej miešanej štafety. Rozdiel jedného bodu znamená stratu 0,333 sekundy na štarte. Tím, ktorý dobehne v stíhacej štafete ako prvý, sa stáva víťazom celého duelu. Na európskych hrách súťaží DNA 24 krajín. Z kvalifikačného kola postúpia do semifinále víťazi zápasov a dva najlepšie tímy na druhých miestach. Ostatné tímy nastúpia v utorok v troch štvrťfinále. Semifinále je na programe v stredu, finále v piatok. Celkových víťazov jednotlivých disciplín - najlepší šprintér na 100 m, najlepší výškar, atď určia výkony, nie výsledky duelov, v kvalifikačnom kole.

Ide o tímovú súťaž, ktorá pozostáva z deviatich disciplín a premiérovo sa uskutoční na európskych hrách v Minsku, hoci nebola dostatočne odskúšaná.

Jedným z hlavných kritérií bolo, aby celá súťaž prebehla za čo najkratší čas. Jeden duel zaberie maximálne dve hodiny. Okrem veria tvorcovia, že nové súboje budú per divákov atraktívnejšie ako "tradičná atletika".

„Pointa bola založená na tom, že atletický program na šampionátoch je dlhý a chcelo by to dynamickejšie súťaže. Výsledkom však je, že v prvý deň súťažia štyri skupiny po dve hodiny plus prestávky.

Program je teda od dvanástej do ôsmej večer, to je desať hodín. Tento formát vnímam skôr skepticky, ale uvidíme, ako to dopadne,“ vysvetľoval pre SME šéftrenér Martin Pupiš.

„Je to iná atletika, na akú sme zvyknutí. Neviem ako to obohatí diváka v zrozumiteľnosti a dynamike. Je to aj pre nás veľká neznáma,“ okomentoval novinku.

Model DNA je v podstate tímovou súťažou.

V každej disciplíne – v behu na 100 metrov, v skoku do diaľky, či v hode oštepom musí vzniknúť poradie, na základe ktorého jednotlivé krajiny získavajú body.

Na záver sa na základe bodových rozdielov vyrátajú časové odstupy pre miešanú stíhaciu štafetu.

Krajina s najväčším počtom bodov, tak má pred súpermi náskok. Pre stratu ďalších tímov platí, že každý bod je rozdiel 0,333 sekundy. Poradie tejto štafety v cieli je aj konečným poradí tímovej súťaže DNA.

Slovenskí atléti nastúpia v nedeľu hneď v prvom kvalifikačnom zápase o 13.00 SLEČ proti Maďarsku, Grécku, Švajčiarsku, Nemecku a Cypru.

Hodila najďalej, a skončila štvrtá

Lenže háčik je práve v tom, ako vzniknú poradia v jednotlivých disciplínach.