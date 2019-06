Futbalisti USA postúpili do štvrťfinále Gold Cupu

Ďalej ide aj mužstvo Panamy.

23. jún 2019 o 8:28 TASR

CLEVELAND. Futbalisti USA a Panamy sa prebojovali do štvrťfinále Gold Cupu. Američania deklasovali v druhom vystúpení v D-skupine v Clevelande Trinidad a Tobago 6:0, Panamčania zdolali Guyanu 4:2.

Hráči USA odplatili Trinidadu prehru 1:2 z 10. októbra 2017, ktorá ich vtedy pripravila o účasť na MS v Rusku. Na postup na šampionát by im v záverečnom zápase kvalifikcáie stačila aj remíza, no nečakanom zakopnutí s karibským tímom si miestenku do Ruska vybojovala Panama.



USA - Trinidad a Tobago 6:0 (1:0)

Góly: 41. a 90. Long, 65. a 69. Zardes, 73. Pulisic, 78. Arriola

Guyana - Panama 2:4 (1:2)

Góly: 33. a 90+4. Danns (oba 11 m) - 16. Arroyo, 40. Vancooten (vlasrný), 51. Davis (11 m), 86. Torres