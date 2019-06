Juraj Tužinský skončil štvrtý vo finále na Európskych hrách v Minsku

Slovák súťažil vo vzduchovej pištoli 10 m.

23. jún 2019 o 11:15 (aktualizované 23. jún 2019 o 12:45) TASR

Výsledky vzduchovej pištole 10 m

1. Artem Černouso Rusko 241,4 b 2. Oleg Omelčuk Ukrajina 239,6 b 3. Lauris Strautmanis Lotyšsko 219,3 b 4. Juraj Tužinský Slovensko 198,5 b

MINSK. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský skončil štvrtý vo vzduchovej pištoli 60 na II. európskych hrách v Minsku. Vo finále dlho viedol, napokon sa mu však nepodarilo dostať medzi trojicu medailistov. Na 1. EH v Baku v roku 2015 vybojoval v rovnakej disciplíne bronz.

Tužinský postúpil medzi elitnú osmičku z druhého miesta nástrelom 583 bodov a vo finále sa dlho držal na zlatej pozícii.

Záverečné položky mu však nevyšli podľa predstáv. Predstihli ho Lotyš Lauris Strautmanis, Ukrajinec Oleg Omelčuk i víťaz kvalifikácie Rus Arťom Černousov, ktorý napokon získal najcennejší kov výkonom 241,4 b.

O medailu ho pripravila posledná dvadsiata rana za 7,9 b a klesol tak pod Lotyša Strautmanisa.

"Som unavený, bolo to veľmi náročné. Formu som mal veľmi dobre načasovanú, strieľalo sa mi vynikajúco, už dlho to také nebolo. Bolo to aj vidno, polovicu finále som viedol, no potom do toho prišli aj emócie a psychické vypätie. Navyše tam bola aj vidina miestenky na olympiádu do Tokia," povedal po nešťastnom finále.

Na postup do Tokia potreboval zvíťaziť, respektíve skončiť hneď za dvojicou Arťom Černousov z Ruska a Damir Mikec zo Srbska, ktorí už miestenky majú.

"Tokio sa vzďaľuje, ale ešte mám stále šancu dostať sa tam. No tie tlaky boli na mňa vysoké. Ako vypadávali strelci, tlak stúpal a hlava nepracovala tak, ako mala. Možno som nad niektorými vecami nemusel toľko rozmýšľať.

Prišiel výpadok a ďaleká chyba, ktorá by sa nemala stávať. Je to škoda, ale na druhej strane sú za mnou dobré preteky. Užil som si to, boli tu najlepší strelci z Európy, takže fajn," uviedol.