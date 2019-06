Volko vyhral v prvom bloku stovku na EH v Minsku 2019

Získal pre Slovensko 12 bodov.

23. jún 2019 o 13:18 TASR

MINSK. Na II. európskych hrách v Minsku v nedeľu odštartovala súťaž miešaných družstiev atlétov v úplne novom formáte DNA (Dynamic New Athletics).

Hneď v úvodnej disciplíne prvého bloku v behu na 100 m zvíťazil úradujúci halový majster Európy na 60 m Ján Volko.

V svojom tohtoročnom maxime 10,38 získal pre slovenský tím prvých 12 bodov. Druhý dobehol Nemec Michael Pohl (10,54), tretí Grék Ioannis Nayfantopoulos (10,54).

Podstatné je, že som vyhral, vraví Volko

Ako uviedol oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), okrem medailí za tímovú súťaž, ktorá vyvrcholí až vo štvrtok 27. júna, sa už v nedeľu večer rozdelia medailové sady za 9 individuálnych disciplín.

Spôsob vyrátania konečných výsledkov v jednotlivých disciplínach je však zvláštny. Poradie sa vypočíta z výsledkov zápolenia v štyroch samostatných blokoch, kde v každom štartuje šesť tímov (spolu súťaží 24 tímov).

Tím Slovenska vyžrebovali do úplne prvého bloku A (spolu s Maďarskom, Gréckom, Švajčiarskom, Nemeckom a Cyprom), v rámci ktorého sa začalo súťažiť na pravé poludnie.

"Hovorili, že vietor bol do chrbta, ale príliš sa mi to nezdalo. Nevadí, podstatné je, že som vyhral a pomohol som tímu. Som si vedomý, že tu môžem získať aj individuálnu medailu, ale príliš som sa na to nezameriaval.

Formát DNA je niečo nové

Podstatné je, že som bol sám so sebou spokojný. Prišiel som sem celkom v pohode, necítim sa príliš unavený. Či môj výkon bude stačiť na medailu, však netuším. Je tu niekoľko kvalitných šprintérov, aj keď niektoré silné krajiny sem neposlali svojich najlepších," povedal Volko a dodal:

"Formát DNA je niečo nové. Pre nás stovkárov to nie je taký rozdiel, ako pre niektorých iných, ale v našej atletickej obci sa s tým musíme nejako vyrovnať. Nie je to úplne podľa našich predstáv, ale jednoducho tak sú nastavené pravidlá. Keď to tak vymysleli, my môžeme podľa toho len súťažiť.

Je však zvláštne, že medaily sa rozdeľujú nie za priame súperenie vo finále, ale na základe samostatných behov v rôznych časoch dňa. Povedal by som, že to nie je úplne férové. Nie som tým nadšený, mne sa viac páči naša tradičná atletika, v ktorej je všetko objektívne."

Slovensko obsadilo štvrté miesto

Druhých 12 bodov pre SR pridala v diaľke jej víťazka Jana Velďáková, na 100 m žien bola Monika Weigertová v čase 11,9 štvrtá (6 bodov), v oštepe Júlia Hanuliaková šiesta (40,23 m, 2 body), v štafete 4x400 m mix bolo Slovensko v zložení Martin Kučera, Alexandra Štuková, Daniela Ledecká, Šimon Bujna druhé (3:22,65 min, 10 bodov).

V behu 110 m cez prekážky skončil Marco Adrien Drozda šiesty (15,49, 2 body) a vo výške Lukáš Beer piaty (3 body). Na 100 m prekážky skončila Lucia Vadlejchová šiesta (14,17, 2 body) a v stíhacej mix štafete (800-600-400-200) skončilo kvarteto Alexander Jablokov, Iveta Putalová, Denis Danáč, Monika Weigertová štvrté.

Slovenský atletický tím napokon obsadil v úvodnom dueli 1. kola 4. miesto so 49 bodmi za reprezentáciami Nemecka, Maďarska a Grécka. Do semifinále postúpilo priamo Nemecko, Maďarsko má nádej na postup z 2. miesta (najlepšie dva tímy z druhých miest zo štyroch súbojov).

Slovensko bude bojovať o jedno z ďalších šiestich semifinálových miest 25. júna v jednom z troch 6-členných štvrťfinále, pričom z každého postúpia po dve najlepšie družstvá.