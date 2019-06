Pôvodne chcel hrať v Anglicku na tráve. Napokon vyhral Gombos titul v Bratislave

Bratislava Open vyhral Norbert Gombos.

23. jún 2019 o 18:05 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Kufre pobalené, letenka kúpená, ostáva len nezmeškať lietadlo. Norbert Gombos však ešte pred odletom do Londýna bojoval o titul na ATP Challenger Tour Bratislava Open.

Vo finále proti Attilovi Balazsovi bojoval v troch setoch. Bezmála po trojhodinovom boji sa mohol tešiť z titulu slovenský daviscupový reprezentant.

Gombos zvíťazil 6:3, 3:6, 6:2. Turnajový titul si vybojoval po viac ako roku a pol.

Titul ho prekvapil

„Je to úžasy pocit. Minulá sezóna mi nevyšla podľa predstáv. Trápil som sa, ale s trénerom sme urobili výbornú prácu a je dobrý pocit, že táto drina sa vyplatila. Moja hra sa zlepšuje,“ radoval sa slovenský tenista.

Získal prémiu 9200 eur a do rebríčka ATP 90 bodov. Vo svetovom rebríčku by sa mal posunúť na 161. miesto.

Gombos priznal, že vo finále chcel veľmi vyhrať. V druhom sete však na kurte robil chyby a Balazs skóre vyrovnal.

„Bol to náročný zápas. Vedel som, že Atilla bude bojovať do poslednej lopty. V druhom sete mi odišiel servis a hľadal som sa na kurte. Do tretieho som sa vrátil motivovaný. Veľmi som chcel zvíťaziť,“ vravel.