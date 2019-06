Reprezentácia v karate má druhú najlepšiu bilanciu z domácich MS

Šampionát v Bratislave mal úspech a pomôže k rozvoju karate.

23. jún 2019 o 18:18 TASR

BRATISLAVA. Ôsme majstrovstvá sveta v karate organizácie WUKF, ktoré sa od štvrtka do nedele konali na Slovensku, sa pre hostiteľskú krajinu skončili úspechom na športovom i organizačnom poli.

Bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu zároveň privítal premiérový svetový šampionát WUKF v kobudo - v boji so zbraňou.

Vyše 2300 pretekárov

Domáca reprezentácia bola s viac než 200 športovcami druhá najpočetnejšia a druhé miesto obsadila aj v medailovej bilancii krajín.

"Je to vynikajúci úspech. Bolo to domáce prostredie a mohli sme si dovoliť viac pretekárov, no napriek tomu si myslím, že okolo dvadsať titulov majstra sveta pri kvalite, ktorá tu bola, pri vyše 2300 pretekároch, naozaj hovorí o tom, že sme boli vynikajúco pripravení," uviedol prezident Slovenskej federácie karate a bojových umení Daniel Baran.

Majstrovstvá sveta v karate organizácie WUKF v Bratislave. (zdroj: TASR - Jakub Kotian)

"Vďaka reprezentačným trénerom a koučom v kluboch môžeme sláviť úspech. Tí, ktorí mali takpovediac povinnosť obhájiť tituly, tým sa to podarilo. Napríklad majstri sveta v družstvách mužov zopakovali titul, čo je unikátne. Prekvapili určite deti, boli to mladšie ročníky z centra talentovanej mládeže v rámci jednotlivých klubov a dosiahli vynikajúce výsledky. Podať pri takejto atmosfére takýto vynikajúci výkon je úžasné," povedal Daniel Baran.

Vynikli Rumuni, pochvala organizátorom

Najúspešnejšou krajinou sa stalo Rumunsko, ktoré priviedlo najviac športovcov.

"Nie je to o tom, že ich prišlo veľa. Rumunsko je v rámci karate kvalitná krajina, klobúk dole, čo vkladá do športu. Je to výsledok ich dennodennej práce s mládežou."

Organizátori si vyslúžili pochvalné ohlasy zo strany zahraničných účastníkov.

"Pýtal som sa každého, nech mi úprimne povie, čo bolo dobré a čo zlé. Deväťdesiatdeväť percent povedalo, že to bolo perfektné. Niektorí sa síce sťažovali, že to bolo prísne, ale bezpečnosť bola pre nás prvoradá. Pri 5000, 6000 ľuďoch v hľadisku ochrániť každého jedného bolo to najdôležitejšie. Bez úžasnej podpory kamarátov, priateľov, rodinných príslušníkov, detí z klubov a ich rodičov by sa to asi nepodarilo. Treba vyzdvihnúť celý realizačný tím, primárne sa podieľalo vyše 150 ľudí. Dokázali neuveriteľné veci, musím im urobiť jednu veľkú párty a poďakovať sa im."

Majstrovstvá sveta prispeli k rozvoju karate

Vzhľadom na rozsah a náročnosť sa podľa prezidenta federácie obdobné podujatie neuskutoční na Slovensku dlhší čas.

"Stálo to dva roky života každého z nás v rámci prezidentskej rady federácie. Uvidíme, nikdy nehovor nikdy, ale budeme to dlho predychávať, aj čo sa týka sponzorov, podpory štátu a mesta. Treba počkať istý čas, najbližších desať rokov si neviem predstaviť, že by sme zorganizovali niečo takéto," dodal Baran.

Majstrovstvá sveta prispeli k rozvoju karate. "Vďaka nim federácia naozaj narástla. Aj deti v kluboch odvádzali neuveriteľné výkony. Mali sme ratingovú tabuľku, museli sa takpovediac kvalifikovať. Mali sme mnoho pretekárov v národných kolách, je jedno v akom veku, deti pochopili, že to majú doma 'pod nosom' a urobili maximum."