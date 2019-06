Zahral si finále NHL, Karlsson predĺžil zmluvu s Vegas

V klube boli s jeho výkonmi spokojní.

24. jún 2019 o 12:59 TASR

LAS VEGAS. Švédsky hokejista William Karlsson sa dohodol s klubom NHL Vegas Golden Knights na predĺžení spolupráce.

Podľa TSN podpíše 26-ročný center s Vegas osemročný kontrakt v celkovej hodnote 47,2 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 5,9 mil. USD. Knights oficiálne oznámia podpis zmluvy až po tom, čo si uvoľnia priestor pod platovým stropom.

Klub z Las Vegas si vybral Karlssona v roku 2017 v rozširovacom drafte z Columbusu a bola to pre neho šťastná voľba. Severan v drese Knights bodovo explodoval, vybudoval si pevné miesto v ich prvom útoku a pomohol ligovému nováčikovi k senzačnému postupu až do finále play off.

So 43 gólmi v základnej časti sa stal tretím najlepším strelcom súťaže, pridal k nim aj 35 asistencií. V druhej sezóne jeho produkcia poklesla na 56 bodov (24+32) v 82 zápasoch, v tíme však vládla s jeho výkonmi naďalej spokojnosť.

Karlsson by mal od 1. júla štatút obmedzeného voľného hráča, ak by nepredĺžil zmluvu, z dôvodu napätého platového rozpočtu by ho vedenie Vegas bolo nútené vymeniť.