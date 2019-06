Strelec Varga kritizuje rozhodcov v Minsku: To, čo predvádzajú je nonsens

Obhajcovia zlata skončili až sedemnásti.

24. jún 2019 o 14:16 (aktualizované 24. jún 2019 o 15:35) TASR

MINSK. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány skončil vo vzduchovej puške 10 na II. európskych hrách v Minsku siedmy.

V bieloruskej metropole dosiahol životný úspech, nepodarilo sa mu však získať miestenku na OH 2020 v Tokiu. Tú si vybojoval Izraelčan Sergej Richter, ktorý výkonom 250,8 b. stanovil nový rekord Hier.

Jány začal sľubne

Jány postúpil medzi elitnú osmičku zo šiesteho miesta. V kvalifikácii dosiahol nástrel 628,9 bodu. Vo finále si robil zálusk na olympijskú miestenku, no po sľubných úvodných položkách mu ďalšie nevyšli podľa predstáv. Finálovú súťaž opustil ako druhý v poradí po Holanďanovi Peterovi Hellenbrandovi výkonom 144,5 b.

Nedarilo sa ďalším slovenským reprezentantom v športovej streľbe, ktorí nepostúpili do finále mix trapu. Obhajcovia zlata z Baku 2015 Zuzana Rehák-Štefečeková s Erikom Vargom obsadili v kvalifikácii až 17. miesto, keď trafili 124 asfaltových holubov.

Jana Špotáková s Mariánom Kovačócym skončili v eliminácii na 13. priečke (127).

Na strelnici vládol chaos

Na brokárskej strelnici v Minsku vládol v pondelok mierny chaos, Rehák-Štefečeková s Vargom museli niekoľkokrát prerušiť či opakovať svoje pokusy a dokonca si obaja vyslúžili od rozhodcov žlté karty.

"Dnes je tu chaos, nie malý, ale obrovský. Bohužiaľ, rozhodcovia to nezvládajú. Dostávajú medzinárodné certifikáty, ale bolo by treba porozmýšľať nad ich udeľovaním.

Už v prvom kole som si vykričal hlas a to čo sa dialo teraz na konci, to nie je profesionálne, tobôž nie na európskych hrách. A to že dali mojej kolegyni žltú kartu, to je už naozaj nonsens," posťažoval sa Varga.

Takú tragédiu nečakala

Z obhajcov trofeje sa viac darilo Vargovi, ktorý trafil 70 holubov. Rehák-Štefečekovej sa darilo menej, keď ich zostrelila len 54. "So svojím výsledkom som spokojný, z mojej strany to bol taký stabilný výkon. Snažil som sa zo seba vydať maximálnu energiu, myslím si, že Zuzka sa na mňa môže spoľahnúť," dodal.

Rehák-Štefečekovej pondelňajšia súťaž vôbec nevyšla, už od rána nemala energiu a to sa prejavilo aj na strelnici. "Ráno som sa zobudila dosť unavená a vedela som, že to nebude žiadny veľký výkon, no že to bude až taká tragédia, tak s tým som tiež nepočítala.

Naposledy som sa cítila takáto unavená pred pretekmi asi v roku 2008. Keby to bolo možné, tak by som sa asi dala po šiestich terčoch vyškrtnúť. Mrzí ma to kvôli Erikovi, pretože on tu podal veľmi solídny výkon, ktorý by stačil v pohode na rozstrel o zlato. Dnes som však na viac nemala," povzdychla si.