Miláno a Cortina d'Ampezzo budú hostiť zimné olympijské hry v roku 2026

Hry sa budú konať od 6. do 22. februára.

24. jún 2019 o 18:40 TASR a SITA

LAUSANNE. Talianske mestá Miláno a Cortina d'Ampezzo budú dejiskami zimných olympijských hier v roku 2026.

V pondelkovom hlasovaní v Lausanne o tom rozhodli členovia Medzinárodného olympijského výboru. Vo voľbe uspeli na úkor švédskej kandidatúry Štokholm - Aare.

ZOH 2026 sa budú konať od 6. do 22. februára, paralympijské hry o mesiac neskôr (6. - 15. marca).

Víťazstvo pre Taliansko

"Je to víťazstvo pre celé Taliansko aj budúcnosť športu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám verili, špeciálne regiónom Milána a Cortiny," citovala talianskeho premiéra Mattea Salviniho agentúra DPA.

V úvode procesu sa o organizáciu ZOH 2026 zaujímali aj kanadské Calgary, japonské Sapporo, rakúsky Graz, švajčiarsky Sion či turecký Erzurum. Spomenuté lokality však z rôznych dôvodov odstúpili od úsilia získať toto podujatie.

Miláno s Cortinou sú od seba vzdialené približne 400 kilometrov, pričom jednotlivé disciplíny sú rozdelené aj do ďalších miest v regiónoch severného Talianska.

Umožnila to Agenda 2020, ktorú MOV prijal v snahe zredukovať náklady na organizáciu. Taliansky olympijský výbor počíta s rozpočtom 1,5 miliardy eur, pre porovnanie, predchádzajúce ZOH v Európe v Soči 2014 stáli 50 miliárd.

Otvárací ceremoniál bude v Miláne, záverečný vo Verone

V Miláne sa podľa návrhu uskutočnia súťaže v halových športoch s výnimkou curlingu a rýchlokorčuľovania. Rýchlokorčuliari sa spolu so skokanmi na lyžiach, združenármi a bežcami na lyžiach predstavia v lokalite Val di Fiemme.

Bormio spolu s Cortinou privíta špičku v zjazdovom lyžovaní, v Livignu sa predstavia snoubordisti a akrobatickí lyžiari a v Cortine sa uskutočnia aj súťaže v biatlone a všetky tri športy v ľadovom koryte (boby, sane, skeleton).

Zaujímavosťou je, že Taliani chcú otvárací ceremoniál umiestniť do Milána, ale záverečný do Verony. Cortina d'Ampezzo bola v roku 1956 dejiskom ZOH. V Taliansku sa ZOH konali naposledy v roku 2006 v Turíne, predtým aj OH v roku 1960 v Ríme.

Švédska kandidatúra rátala s umiestnením väčšiny športov priamo v Štokholme. Zjazdové lyžovanie, snoubording a akrobatické lyžovanie by sa v prípade úspechu konali v stredisku Aare, skoky na lyžiach a severská kombinácia vo Falune a súťaže v boboch, na saniach a skeletone chceli Švédi organizovať v lotyšskej Sigulde.

Štokholm v minulosti hostil OH v roku 1912. Švédi stavili v kampani na udržateľnosť - plán bol zorganizovať hry s najnižším rozpočtom za ostatné tri dekády.