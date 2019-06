Bývalá slovenská tenistka má doma trofej z Wimbledonu. Nastala generačná výmena, vraví

Cíleková-Habšudová cestuje do Londýna.

25. jún 2019 o 11:31 SITA

BRATISLAVA. Bývala slovenská tenistka Karina Cíleková-Habšudová sa v nedeľu opäť postavila na dvorce klubu TK Slovan Bratislava, kde strávila nemalú časť svojej športovej kariéry.

O pár dní cestuje spolu so svojimi deťmi do Londýna, keďže 1. júla sa začína prestížny Wimbledon. Pred turnajom turnajov si v rozhovore pre SITA zaspomínala na svoje účinkovanie v All England Clube.

Pri desiatich wimbledonských účastiach zažila Karina Cíleková-Habšudová pocit víťazstva len trikrát. Pri otázke na dôvody nie práve najlepšej bilancie pohotovo odpovedala, že mala extrémnu smolu na žreb.

Na Wimbledone vyhrala štvorhu

"Tráva nepatrila medzi moje najobľúbenejšie povrchy, ale nikdy som na nej nehrala tak zle, aby tá bilancia bola takáto. Žiaľ, vtedy bolo len šestnásť nasadených hráčok, a tak si človek nemohol vyberať.

Žreb mi v prvom určil Mary Joe Fernandezovú, Judith Wiesnerovú, Lindsay Davenportovú, raz dokonca Monicu Selesovú. To boli všetko hráčky, ktoré sa dokázali prebojovať do semifinále či finále," povedala rodáčka z Bojníc.

Napriek smole má bývalá svetová desiatka jednu trofej z Wimbledonu doma, keďže v roku 1990 vyhrala s Češkou Andreou Strnadovou juniorskú štvorhru. Zo súčasnej generácie slovenských hráčok na slávnom turnaji najviac verí Magdaléne Rybárikovej a Viktórii Kužmovej.

Nastáva generačná výmena

"Myslím si, že z toho spektra, ktoré momentálne máme a podľa toho, ako kto hrá, majú ony najväčšie šance, aby sa dostali vo Wimbledone ďaleko. Uvidíme, ako na tom bude Magda, ktorá bojuje so zraneniami a práve od toho sa to bude odvíjať," zhodnotila dvojnásobná reprezentantka Slovenska na OH (1996 Atlanta a 2000 Sydney).

Na predchádzajúcom grandslamovom turnaji sa vo výbornom svetle ukázali mladé hráčky. Dve z kvarteta semifinalistiek Roland Garros sú vekom tínedžerky a víťazka Ashleigh Bartyová v apríli oslávila 23. narodeniny.

"Myslím si, že je to veľký prísľub k tomu, aby v ženskom tenise nastala generačná výmena. Paríž bol v tomto smere špecifický, že priniesol novú šampiónku. Je dôležité aby sa potom toho nezľakla.

Roland Garros bol väčšinou taký zlomový, že sa hráčka dostala na prvé miesto a akoby ten tlak potom neuniesla,“ uviedla 45-ročná Cíleková-Habšudová, ktorá dosiahla svoj najlepší grandslamový výsledok práve na parížskych antukových kurtoch.

Rozhodnúť môže aj zhoda okolností

V roku 1996 tam postúpila do štvrťfinále, v ktorom bola nad jej sily Španielka Arantxa Sánchezová Vicariová.

Meno víťazky, respektíve najväčšej favoritky tohtoročného Wimbledonu, si bývala slovenská tenistka netrúfa povedať.

"Nerada tipujem pred turnajom, v druhom týždni je to už reálnejšie. Minulý rok by nikto nepovedal, že sa Serena Williamsová dostane do finále. Po materskej dovolenke sa doň však v princípe dostala preto, lebo sa nestretla so žiadnou hráčkou Top 50, ktorá ju mohla reálne preveriť.

Bola to zhoda okolností a vo finále proti Kerberovej bolo vidno, že nemala šancu,“ skonštatovala Cíleková-Habšudová, ktorá v roku 1998 vyhrala s Karolom Kučerom Hopmanov pohár.