Ďurica možno ukončí aktívnu kariéru. Po pôsobení v Dukle som z futbalu unavený, vraví

Slovák by chcel ostať pri futbale.

25. jún 2019 o 13:59 SITA

BRATISLAVA. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica nedávno ukončil pôsobenie v českom klube Dukla Praha.

Ako 37-ročný rodák z Dunajskej Stredy prezradil v rozhovore pre agentúru SITA, na Juliske sa mu skončila platnosť zmluvy a aj keď existovala možnosť na ďalšie účinkovanie v pražskom tíme, po zostupe hrať iba druhú najvyššiu súťaž pre skúseného beka nebolo lákavé. Nepáčili sa mu ani niektoré javy v klube.

"Diali sa tam všelijaké veci, o ktorých radšej nebudem rozprávať. Nebolo to o iba o hráčoch. Cesta, ktorou sa Dukla vybrala, nebola dobrá a dá sa povedať, že na tom aj vypadla.

Nebudem na nikoho nič hovoriť, pretože si myslím, že sú to veci, ktoré by mali zostať v Dukle," povedal dlhoročný stopér slovenského národného mužstva, ktorého dres si obliekal v rokoch 2004 - 2017.

V hre je aj manažérska dráha

Ján Ďurica zatiaľ nevie, či ešte bude niekde súťažne hrávať alebo si vyberie iné futbalové uplatnenie. Šance v prospech jednej alebo druhej voľby vidí 50 na 50.

"Momentálne som na Slovensku a som v štádiu rozhodovania. Rozmýšľam, ako cestou ísť. Po angažmáne v Dukle Praha som z futbalu trošku unavený a dávam si čas na správne rozhodnutie. Rozmýšľam, či by som to ešte potiahol. V prípade, že áno, bolo by to iba pre radosť - zahrať si futbal, aby mi to nechýbalo.

Uvažujem aj na tým, že by som sa vydal na trénerskú alebo manažérsku dráhu. Chcem však pracovať vo futbale, som v ňom 20 rokov a mám kopec skúseností, ktoré by som chcel zúročiť," poznamenal účastník MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku.

Ostatných vyše trinásť rokov strávil ako legionár v zahraničných kluboch. Dlhých desať rokov (2006-2016) hrával v ruských kluboch Saturn Ramenskoje a Lokomotiv Moskva, s výnimkou krátkeho hosťovania v nemeckom bundesligovom Hannoveri v úvode roka 2010.

Ďurica si zahral aj Ligu majstrov

Dve sezóny pobudol aj v tureckom Trabzonspore, odkiaľ sa presunul do spomenutej pražskej Dukly. Podotkol, že ohľadne budúcnosti chce učiniť vlastné premyslené rozhodnutie.

"Keď si to všetko v hlave poukladám, musí to byť moje rozhodnutie. Chcem byť sám sebe pán. Keď ste celý život futbalista, všetci vám diktujú, čo máte ako a kedy robiť. Takýto život som si však vybral.

Bol krásny, ale nadišiel čas, aby človek šiel za svojou víziou. Chcem sa preto rozhodnúť, akou cestou pôjdem," skonštatoval Ján Ďurica, ktorý na Slovensku v začiatkoch profesionálnej kariéry hrával za Dunajskú Stredu a Artmediu Petržalka a s druhým menovaným tímom sa v jesennej časti sezóny 2005/2006 predstavil v skupinovej fáze Ligy majstrov.