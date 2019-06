Wang si o medaily nezahrá, vo štvrťfinále nestačil na Dána Grotha

Zápas sa rozhodol až v siedmom sete.

25. jún 2019 o 15:54 TASR

MINSK. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Jang Wang nepostúpil do semifinále dvojhry na II. európskych hrách v Minsku.

V utorňajšom štvrťfinále ako osemnásty nasadený prehral s desiatkou turnaja Dánom Jonathanom Grothom 3:4. Na OH do Tokia si miestenku zaistia všetci traja medailisti z Minska.

Wang s Dánom síce prehral prvý set, v ďalších troch ale po tuhom boji uspel. V ďalších dvoch setoch ale dominoval Groth a rozhodlo sa tak až v dramatickom siedmom sete.

V ňom si najprv slovenský reprezentant udržiaval vedenie, ale v závere situáciu nezvládol a prehral na 7.

"Myslím si, že dnes som hral veľmi dobre, išlo to podľa plánu, ale potom som začal robiť chyby. Asi som už príliš myslel na semifinále a finále. Vo štvrtom sete som mohol rozhodnúť a v poslednom som viedol už 7:4, no nevyšlo to. Teraz sa mi o tom ťažko hovorí. Je to škoda," povedal sklamaný Wang.

Dvadsaťštyriročný slovenský reprezentant si aspoň vylepšil výsledok z premiérových európskych hier v Baku, kde skončil v osemfinále.

II. európske hry v Minsku - stolný tenis

Dvojhra mužov - štvrťfinále:

Jonathan Groth (Dán.) - Jang WANG (SR) 4:3 (9, -7, -12, -10, 10, 3, 7)