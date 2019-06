Štvorkajak postúpil priamo do finále na 500 metrov, o medaily zabojuje aj Mládková

Slovenskí reprezentanti skončili v rozjazde druhí za Nemeckom.

25. jún 2019 o 17:04 TASR

MINSK. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Adam Botek, Csaba Zalka postúpil na II. európskych hrách v Minsku priamo do finále K4 na 500 m. V druhej rozjazde skončil druhý za loďou Nemecka.

Ďalej ide aj ženské deblkanoe Lucia Valová, Hana Mikéciová, ktoré finišovalo v osemfinále na šiestej pozícii. Ivana Mládková postúpila do finále K1 na 500 m. V jej utorňajšom semifinále skončila na treťom mieste.

"Zachytili sme, mali sme dobré tempo a chytili sme sa Nemcov, na prvú jazdu to bolo veľmi dobré a dúfam, že vo finále to bude ešte lepšie. Nebolo to ľahké, mali sme tam silných Nemcov, Francúzov, Maďarov a museli sme počítať aj s Poliakmi, ale išli sme s rozumom," povedal Botek.

"Mali sme veľmi dobrý štart, v strede boli chybičky, ale verím, že vo finále to vylepšíme a bude to perfektná jazda. Vedeli sme, že Nemci sú suverénne najlepší a sme radi, že sme postúpili z druhého miesta," dodal Zalka.

Slovenský reprezentant Ákos Gacsal obsadil v semifinále K1 na 1000 m šieste miesto a v stredu bude bojovať v B-finále. Singlkanoista Matej Rusnák dopádloval v semifinále C1 na 1000 m na piatej priečke a do finále neprenikol.

Mariana Petrušová s Jessicou Zatlkajovou skončili v semifinále K2 na 500 m na siedmej pozícii a do finále sa tiež nedostali. Ženské deblkanoe Lucia Valová, Hana Mikéciová finišovalo v semifinále C2 na 500 m na šiestej pozícii a do finále tiež nepostúpilo.