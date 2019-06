Zväz zarobil na hokejovom šampionáte trikrát viac ako v roku 2011

Zisk bude rozdeľovať až nové vedenie SZĽH.

25. jún 2019 o 18:46 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Tohtoročné majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach priniesli Slovenskému zväzu ľadového hokeja zisk 7,5 milióna eur pred zdanením. Informoval o tom šéf zväzu Martin Kohút.

Zisk z predchádzajúceho šampionátu, ktorý bol na Slovensku v roku 2011, bol na úrovni 2,5 milióna eur.

„Zorganizovali sme podujatie, ktoré prinesie slovenskému hokeju oveľa väčší zisk ako v roku 2011,“ uviedol Kohút.

Peniaze rozdelí nové vedenie

Za vyšším ziskom vidí aj presun slovenskej reprezentácie do základnej skupiny v Košiciach.

„Keď sme sa tak rozhodli, bola tu veľká diskusia. Ale už vtedy som bol presvedčený, že sa to vyplatí. Na základe čísel, nie pocitov. Vedeli sme, že sa nám výrazne zvýši návštevnosť na štadióne. A toto je výsledok. Ak spravíte správne rozhodnutia na základe správnych údajov, potom sa človek nemôže veľmi mýliť,“ reagoval Kohút.

To, ako sa zisk zo šampionátu použije, bude závisieť od nového vedenia zväzu.

„Tie peniaze zostanú ďalšiemu prezidentovi a výkonnému výboru na to, aby ich čo najlepšie využil na prospech slovenského hokeja,“ naznačil Kohút.

Zo straty do zisku

Kohút v stredu na čele hokejového zväzu skončí. Uplynie jeho funkčné obdobie a o post šéfa zväzu sa na volebnom kongrese znova uchádzať nebude.

Preto okrem výsledkov majstrovstiev sveta hovoril aj o tom, ako sa za tri roky pod jeho vedením zmenil hokejový zväz.

„Na konci roku 2016 bol zväz v strate zhruba 450-tisíc a jeho rozpočet bol majoritne tvorený z príspevkov zo štátneho rozpočtu. Podarilo sa nám dostať do plusových čísel. Dnes je zväz ziskový a dokáže bez problémov platiť všetky svoje záväzky,“ vravel Kohút.

V roku 2016 bol rozpočet zväzu 7,4 milióna eur. V tomto roku je to 17,6 milióna.

Mládež a štadióny

Výrazne tiež stúpli investície do mládeže a obnovy štadiónov. Kým v roku 2016 išlo do klubov 1,46 milióna eur viazaných na mládež, tento rok je to 3,55 milióna. Príspevky na obnovu štadiónov za ten čas stúpli z 200-tisíc eur na 1,89 milióna.

„Zaviedli sme transparentný systém rozdeľovania peňazí na mládež založený na presných argumentoch. Dnes 90 percent peňazí do klubov rozdeľuje počítač. Do toho nemôže vstúpiť žiadny pracovník zväzu ani prezident. Všetci vedia, aké sú pravidlá, podľa počtu družstiev v súťažiach a hráčov, ktorí boli vychovaní v kluboch. Systém odmeňuje kluby podľa výsledkov ich práce,“ hovoril Kohút.

V septembri začne fungovať prvá komunitná hokejová hala v Liptovskom Hrádku a prví študenti nastúpia na strednú odbornú športovú školu v Trenčíne zameranú na hokej. Takáto škola by postupne mala vzniknúť v každom kraji. Zväz už podpísal memorandum o spolupráci s Košickým, Banskobystrickým a Trnavským krajom a rokuje s Nitrianskym.

Podporuje Šatana

To, či rozbehnuté projekty budú pokračovať, bude závisieť od výsledku stredajších volieb nového vedenia zväzu.

„Uvidíme, či sa podarilo to základné – zmena kultúry vnútri hnutia,“ naznačil Kohút.

Na pozíciu šéfa zväzu kandidujú doterajší generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan, bývalý hokejista Dárius Rusnák a hlavný kontrolór zväzu Jaromír Šmátrala.

Kohút podporuje Šatana. „Miro je kontinuita, tí ďalší dvaja kandidáti nie,“ reagoval.

„Myslím, že slovenský hokej už nepotrebuje krízového manažéra, ale lídra. Človeka s osobnou integritu a rešpektovanú osobnosť, ktorá dokáže zjednotiť hokejové hnutie.

Aby sa to, čo sme videli na ľade počas majstrovstiev sveta v slovenskom tíme, prenieslo všade, do práce klubov, do hláv funkcionárov. Aby toto bol slovenský hokej v budúcnosti. A z ľudí, ktorých vidím na kandidátke, to spĺňa jedine Miro Šatan,“ povedal Kohút.