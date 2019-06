Slovenský boxer Csemez postúpil v Minsku do semifinále, má istú medailu

V boji o finále vyzve majstra Európy i sveta.

25. jún 2019 o 20:49 TASR

MINSK. Boxer Andrej Csemez získal pre Slovensko druhú medailu na II. európskych hrách. Zaistil si ju postupom do semifinále hmotnostnej kategórie do 75 kilogramov, keď zdolal Španiela Miguela Cuadrada Entrena na body 4:1. Podujatie v Minsku je pre boxerov zároveň majstrovstvami Európy.

Rozhodlo srdce

"Bol to veľmi ťažký zápas, v 1. kole som boxoval veľmi dobre, rovnako aj v druhom, no už som sa trochu unavil a trochu som vypustil, ale vyhral som ho. V poslednom kole rozhodlo to, kto má väčšie srdce. Mal som ho ja a tak som vyhral," povedal dvadsaťjedenročný pästiar tesne po prieniku medzi najlepšiu štvoricu.

Duel mal vyrovnaný priebeh, Csemez však mal presnejšie údery a výborným pohybom sa uhýbal rukám súpera. Od druhého kola sa obaja boxeri niekoľkokrát zamotali do seba a duel chvíľami pripomínal zápasenie. "Vešali sme sa do seba obaja, chvíľu on, potom ja. Bol to silný súper, videl som ho už dávnejšie, ale v ringu sme sa stretli prvýkrát."

Vyzve majstra Európy i sveta

Csemez sa v boji o finále stretne s Oleksandrom Chyžniakom, ktorý zdolal Rusa Gleba Bakšiho 4:1. Dvadsaťtriročný Ukrajinec je majster Európy i sveta z roku 2017 a na premiérových európskych hrách v Baku 2015 získal bronzovú medailu ešte v kategórii do 81 kg.

"Poznám ho, už som s ním dvakrát boxoval. Prvý zápas dopadol pre mňa veľmi zle, prehral som v 3. kole RSC, v druhom súboji som už boxoval lepšie a povedal by som, že keby som zabral posledné kolá, aj by som vyhral," uviedol na margo svojho najbližšieho súpera.

Má istý bronz

Duel sa odohrá v piatok o 21.30 h, takže Csemez má dva dni na regeneráciu. "Dnes sa pôjdem zregenerovať, zajtra a pozajtra budem ladiť váhu a odpočívať. Budem s ním boxovať o dva dni a už ho zdolám. Keď vyhrám, bude to väčší úspech ako zisk zlata vlani na otvorených majstrovstvách Európskej únie," povedal sebavedomo.

Už teraz má istý minimálne bronz, pre Slovensko je to druhá medaila na európskych hrách v Minsku. O prvú, striebornú, sa postaral šprintér Ján Volko v behu na 100 metrov. V rámci súťaže miešaných družstiev si pripísal čas 10,38 s, zdolal ho jedine Portugalčan Carlos Nascimento o tri stotiny sekundy.