Gelle s Botekom skončili vo finále K2 piati, od medaily ich delilo 0,315 sekundy

26. jún 2019 o 11:16 (aktualizované 26. jún 2019 o 11:48) TASR

II. európske hry v Minsku

Rýchlostná kanoistika - K2 1000 m:

1. Max Hoff, Jacob Schopf Nemecko 3:18,175 min 2. Alexander Syromiatnykov, Oleg Kučaryk Ukrajina +0,690 s 3. Vladislav Litovka, Roman Anoškin Rusko +0,848 4. Ričardas Nekriošius, Andrej Olijnik Litva +0,870 5. Peter Gelle, Adam Botek Slovensko +1,163 6. Inigo Pena, Francisco Cubelos Španielsko +2,040

MINSK. Slovenskí rýchlostní kanoisti Peter Gelle s Adamom Botekom obsadili v stredajšom finále K2 na 1000 m na II. európskych hrách v Minsku piatu priečku.

Zvíťazili Nemci pred Ukrajincami a Rusmi, na štvrtej pozícii skončila Litva.

Vicemajstri sveta z roku 2017 sa do finále prebojovali priamo vďaka víťazstvu v utorňajšej rozjazde. V stredu dosiahli v piatej dráhe čas 3:19,338 minúty, za medailou zaostali o 315 tisícin sekundy, na zlatých Nemcov Max Hoffa a Jacoba Schopfa mali manko 1,163 s.

Ukrajina získala striebro zásluhou Alexandra Syromiatnykova a Olega Kučaryka, bronz pre Rusko vybojovali Vladislav Litovka a Roman Anoškin.

"Držali sme sa v dobrom kontakte s ostatnými, od 500 m sme sa vedeli rozbehnúť, no asi 400-300 metrov do cieľa to nebolo ideálne a v závere sme cítili bočný vietor. Aj sme ich dobiehali, ale niečo tomu chýbalo.

Začínam z toho byť poriadne sklamaný, pretože medaila bola reálna. Nebolo to nič nepredstaviteľné, no zase nám to ušlo o maličký kúsok. Začína to byť nepríjemné," povedal Gelle.

Spolu s Botekom sa zhodli, že z utorňajších rozjázd mali lepší pocit. "Včera sme z toho mali lepší pocit, čakal som, že to tak bude aj dnes. No máme také výkyvy, jeden deň nám to ide, druhý nie a neviem prečo to tak je," zhodnotil mladší z dvojice.

"Škoda, že nám to nevyšlo na medailu, ale to piate miesto nie je zlé. Prekvapili nás krajné dráhy, ale som spokojný s celým priebehom pretekov a všetkým okolo toho."