Slovenskému hokeju bude šéfovať Šatan, voľby jasne vyhral

Kohút a Handzuš budú vo výkonnom výbore.

26. jún 2019 o 16:50 (aktualizované 26. jún 2019 o 17:27) Marián Szűcs

BRATISLAVA. Novým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja je Miroslav Šatan. Rozhodlo o tom hlasovanie na kongrese zväzu.

Šatan mal napokon vo voľbách iba jedného súpera. Dárius Rusnák sa totiž tesne pred voľbou vzdal kandidatúry.

O najvyšší post v slovenskom hokeji sa tak okrem Šatana uchádzal iba hlavný kontrolór zväzu a člen jeho dozornej rady Jaromír Šmátrala.

Šatan vyhral voľby presvedčivo, od delegátov dostal 229 hlasov, jeho súper získal 99 hlasov.

Doterajšieho šéfa zväzu Martina Kohúta zvolili delegáti do výkonného výboru., získal 179 hlasov. Novým členom výkonného výboru bude bývalý hokejista Michal Handzuš, ktorý dostal v prvom kole najviac hlasov - 231.

Zvyšných šiestich členov výkonného výboru bude kongres vyberať v opakovanej voľbe, ktorá práve prebieha.

Šatan odmietol Šmátralove sľuby

Šatan sa krátko pred hlasovaním vzdal kandidatúry do výkonného výboru zväyu, kam mohol byť zvolený, ak by prehral so Šmátralom voľby šéfa zväzu.

„Nevedel by som si predstaviť pracovať pod takýmto lídrom,“ povedal Šatan.

Narážal na jeho sľuby o rozdávaní peňazí klubom a ligám zo zisku z nedávnych majstrovstiev sveta, ktoré sa konali na Slovensku.

Šmátrala sľúbil, že klubom rozdá štyri milióny eur zo šesťmiliónového získu z majstrovstiev. Okrem toho chcel dať prvej lige 500-tisíc eur a druhej lige 100-tisíc.

„Evokuje to nezodpovednosť a veľmi skorý krach,“ vysvetlil Šatan. Delegátov kongresu vyzval, aby namiesto neho vo voľbách členov výkonného výboru podporili Michala Handzuša, Martina Cibáka a Richarda Pavlikovského.

Pálffyho návrh neprešiel

Podľa pôvodného návrhu malo hlasovanie prebehnúť tajnou elektronickou voľbou. Bývalý hokejista a kandidát na miesto vo výkonnom výbore Žigmund Pálffy navrhol, aby sa voľba šéfa zväzu a členov výkonného výboru odčlenila a prebehla tajnou písomnou formou.

Neskôr sa k nemu pridal aj Dárius Rusnák, žiadal písomnú voľbu šéfa zväzu.

Delegáti však schválili pôvodný návrh, takže celé voľby prebehli tajným elektronickým hlasovaním.

Z volieb do výkonného výboru už pred hlasovaním odstúpili bývalý hokejista Branko Radivojevič a doterajší generálny sekretár zväzu Miroslav Valíček.