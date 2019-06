Hrbatý je v Minsku ako ambasádor slovenskej výpravy. Viaceré športy som videl po prvý raz, vraví

MINSK. Bývalý vynikajúci slovenský tenista Dominik Hrbatý trikrát okúsil olympijské hry na vlastnej koži. Teraz v Minsku prvýkrát zažíva atmosféru Európskych hier, ale už nie ako aktívny športovec.

Na II. edícii tohto kontinentálneho podujatia pôsobí v úlohe ambasádora slovenskej výpravy.

"Predovšetkým som prišiel povzbudiť našich športovcov. Viaceré športy som tu naživo videl po prvý raz v živote - stolný tenis, bedminton, box. Je to pre mňa zaujímavé vidieť iných špičkových športovcov.

Naživo vnímam viaceré športy inak, než predtým pri sledovaní len z televíznej obrazovky. Zaskočila ma napríklad rýchlosť úderov aj výmen v stolnom tenise aj v bedmintone," popisoval svoje pocity pre slovenské médiá Hrbatý, ktorého vyjadrenia priniesol aj web olympic.sk

Hrbatý: milujem šport ako taký

Bývalý 12. hráč svetového singlového rebríčka ATP má pozitívny vzťah k multišportovým podujatiam. "Veľa tenistov takéto multišportové podujatia nemusí, ale ja som to vždy miloval.

Pre mňa bol vždy zážitok stretnúť sa s inými slovenskými športovcami, pretože pre tenistu, ktorý bol stále na cestách, to bola jediná možnosť zoznámiť sa s nimi, nadviazať kontakty, dozvedieť sa niečo nové a niekedy si s nimi aj zašportovať.

Ja milujem šport ako taký, takže vidieť takéto podujatie je pre mňa vzrušujúce a zaujímavé, naučím sa aj mnoho nového," vysvetlil podpredseda Slovenskej asociácie olympionikov.

Podujatie musí nájsť svoju tvár

Európske hry si stále ešte len hľadajú svoje miesto medzi vrcholnými športovými podujatiami. Je to aj tým, že nie v každom športovom odvetví štartuje na nich absolútna kontinentálna elita. Nie každý preto berie EH s plnou vážnosťou ako napríklad OH a neprikladá im až taký veľký význam.

"Takéto veľké podujatie musí mať históriu, získať si rešpekt. Panamerické alebo Ázijské hry majú viac než polstoročnú tradíciu, ale tiež si ju museli vybudovať. Športovci si aj na Európske hry postupne postupne zvyknú a začnú mať záujem o ne.

A keď v niektorých športoch ide o olympijské miestenky - napríklad v stolnom tenise sa tu v Minsku dali vybojovať priamo, tak je to bonus, aby prišli aj tí najlepší. Keď sa nájde správna motivácia, tie hry majú budúcnosť.

Je to raz za štyri roky, takže športovec si vždy na Európske hry vie nájsť čas. Ale nejaký čas toto podujatie ešte bude hľadať svoju tvár," tvrdí v správe na webe olympic.sk Hrbatý, ktorý do Minska zavítal na tri dni.

Miestenka na OH je veľká motivácia

Podľa kapitána dviscupového tímu tenistov SR nie je reálne, aby súčasťou Európskych hier pri treťom vydaní v roku 2023 v Krakove bol aj tenis.

"Určite by bolo zaujímavé, ale na profesionálnej úrovni je to zrejme nereálne, pretože ATP nepozná kontinentálne hry. Veľmi sa mi však páčilo, ako to spravili na Ázijských hrách, kde si Denis Istomin ako vôbec prvý tenista vybojoval miestenku na OH v Tokiu.

To bola veľká motivácia. Vďaka tomu sa tam zišli najlepší tenisti z Ázie, aj tí z prvej stovky svetového rebríčka. Viacerí z nich by nemali šancu dostať sa na olympiádu cez svetový renking."