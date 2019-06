Časovku Saganovci vynechajú, prioritou je titul v cestných pretekoch

V Trnave štartujú majstrovstvá Slovenska a Česka v cyklistike.

27. jún 2019 o 11:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Trnava bude v najbližších dňoch patriť cyklistom. Mesto obsadia fanúšikovia vo farebných dresoch z lycry.

Do mesta totiž príde asi najpopulárnejší slovenský športovec. Peter Sagan bude po dvoch rokoch súťažiť na domácich pretekoch.

V Trnave však toho bude oveľa viac. Súťažiť budú nielen profesionáli, ale aj deti a šancu previezť sa budú mať aj amatéri.

Kým Saganovci, Erik Baška, Zdeněk Štybar či Petr Vakoč budú bojovať o tituly majstrov republiky na spoločnom šampionáte Česka a Slovenska, v sobotu sa v Bernolákovom parku uskutoční populárna Detská Tour Petra Sagana.

Navyše majstrovský okruh si v rámci cyklojazdy Charitatívny bercajgl môže vyskúšať takmer každý.

Časovku jazdci Bory vynechajú

Cyklistika je na Slovensku v posledných rokoch v kurze. Kým v minulosti sledovalo domáci šampionát pár stoviek divákov, dnes sú ich tisícky.

Majstrovstvá odštartujú vo štvrtok časovkou jednotlivcov. O tituly budú súťažiť juniori, ženy, muži do 23 rokov aj pretekári kategórie elite.

Peter Sagan túto disciplínu vypúšťa. Rovnako ako ďalší dvaja pretekári z tímu Bora-Hansgrohe Juraj Sagan a Erik Baška.

Titul majstra Slovenska obhajuje Marek Čanecký. V tejto disciplíne ho v rámci domáceho šampionátu nik nezdolal už tri roky.

Trasa časovky vedie v okolí Samsungu vo Voderadoch.

Preteky s hromadným štartom sa budú konať v sobotu (juniori, muži do 23 rokov) a v nedeľu (muži elite).

Najmenších by chcel oceniť Sagan

Organizátori pripravili pre fanúšikov v Trnave fanzónu v priestore cieľa na Hlbokej ulici. Bude v nej malá tribúna, VIP zóna, stánky s občerstvením aj veľkoplošné obrazovky. Celá zóna bude umiestnená pozdĺž hradieb.

V nedeľu tam budú po odštartovaní hlavnej kategórie koncerty a rôzne športové vystúpenia. Spoločný šampionát obohatia práve sprievodné akcie.

V sobotu sa v Bernolákovom parku v centre mesta uskutoční Detská Tour Petra Sagana.

Trojnásobný majster sveta prisľúbil, že ak mu to povinnosti dovolia, rád by osobne odovzdal ocenenia najlepším malým cyklistom z Detskej Tour.

Okrem toho si v sobotu od 14.00 môžu rekreační cyklisti prejsť menší okruh, na ktorom budú o deň neskôr jazdiť profesionáli.

Zúčastniť sa dá zadarmo, potrebná je len registrácia na stránke šampionátu alebo priamo na mieste. Kto prispeje sumou 5 eur, môže získať darček s podpisom Petra Sagana či Zdeňka Štybara. Ide o cyklistickú fľašu. Predbežne je pripravených dvetisíc kusov.

Vyzbieraná suma pôjde na podporu Fakultnej nemocnice v Trnave.

Prioritou je, aby titul ostal v Bore

Pre šampionát bude viacero ciest uzavretých. Dopravné obmedzenia sú na stránke šampionátu. Doprava bude vylúčená najmä na Hlbokej a Špačinskej ulici.

Vzhľadom na horúce počasie budú pripravené prenosné rozprašovače na osvieženie, ale aj cisterny s pitnou vodou.

Hlavné preteky aj s Petrom Saganom odštartujú v nedeľu o 12.00. Cyklistov čaká 187 km, trasa je rovinatá. O víťazovi zrejme rozhodne šprint väčšej skupiny.

Cyklisti budú súťažiť na dvoch väčších okruhoch a deväťkrát absolvujú menší mestský okruh do Špačiniec a späť.

Nový majster Slovenska by mohol byť známy okolo 16.00. Domáce tituly si od roku 2011 medzi sebou delia bratia Saganovci. Šesť ich získal Peter, dva Juraj. Bolo by prekvapením, ak by v nedeľu nezvíťazil niekto z nich dvoch.

"Pre nás je prioritou, aby zostal slovenský titul v našom tíme," vravel Peter Sagan v minulosti pred majstrovstvami Slovenska.

Český titul obhajuje Josef Černý z tímu CCC. RTVS bude preteky vysielať naživo na Dvojke.