Slovenským skeetarkám sa nedarilo, Sýkorová a Barteková neuspeli v kvalifikácii

Bližšie k postupu bola Sýkorová.

27. jún 2019 o 13:28 TASR

MINSK. Slovenským skeetarkám nevyšlo podľa predstáv účinkovanie na II. európskych hrách v Minsku. Danka Barteková ani Veronika Sýkorová sa neprebojovali z kvalifikácie.

Bližšie k nemu bola druhá menovaná, ktorá obsadila 8. priečku, pričom na rozstrel o finále jej chýbal len jeden terč. Barteková skončila hneď za ňou, no potrebovala by zostreliť ďalšie tri.

Situáciu komplikoval silný vietor

Sýkorovej vyšiel štart do kvalifikácie a po prvom dni figurovala s nástrelom 68 bodov na priebežnom šiestom mieste. Vo štvrtok však svoju snahu nedotiahla do úspešného konca, keď v oboch položkách minula po dva terče a dokopy nazbierala 114 b.

Prečítajte si tiež: Bartekovej nevyšiel prvý kvalifikačný deň: Môj výkon neodrážal formu, v ktorej som prišla

"Finále bolo blízko, pred poslednou položkou som už aj sama cítila nervozitu. Jedna rana ma delila minimálne od rozstrelu. Stáva sa, nič sa nedá robiť. Konečné ôsme miesto v tejto konkurencii je veľmi pekné," povedala po kvalifikácii.

Pretekárkam na strelnici v Minsku komplikoval situáciu silný vietor, ktorý často menil smer.

"Minská strelnica je ťažká, čo sa týka výletov terčov. Navyše poriadne fúkalo, terče plávali a robili veľké výškové rozdiely. Každá z nás mala rovnaké podmienky a museli sme sa s nimi popasovať. Verím, že v Lonate na majstrovstvách sveta sa dočkám finálovej šestky."

Barteková nezmazala manko

Bartekovej sa nevydaril úvodný deň, v troch stredajších položkách minula dokopy desať terčov a aj keď vo štvrtok zakončila svoje účinkovanie v Minsku plnou 25-ťkou, manko už nezmazala. Celkovo zostrelila 112 holubov.

"Boli to veľmi náročné preteky, dosť som sa vytrápila. Prišla som do Minska vo vynikajúcej forme, mala som dosť nastrieľané, zvládla som dobre aj oficiálny tréning. Vzhľadom na podmienky, ktoré boli na strelnici, som sa nevedela od začiatku chytiť, dostať do správneho tempa.

V prvom dni som chybovala pri jednoduchých holuboch. Až v poslednej položke som zariskovala, dala do toho všetko a vyšla super. Z dvadsaťpäťky na záver sa teším," uviedla.

Kvalifikáciu suverénne vyhrala Talianka Diana Bacosiová s nástrelom 120, ďalšie tri pretekárky mali manko štyri body.